Соревнования среди любителей в возрастной группе 35 лет и старше прошли в спортивном зале учебно-методического центра начальной военной подготовки (УМЦ НВП) Костаная. В них приняли участие 10 команд, представлявших областной центр, а также команды «Буцефал» из Рудного и «Тагил» из Сарыкольского района.

Команда «Динамо» - победитель турнира среди любителей

Турнир состоял из двух этапов, на первом из которых команды определяли восьмерку сильнейших по результатам игр в двух подгруппах. На втором этапе - стадии плей-офф - по четыре команды из каждой подгруппы составили четвертьфинальные пары.

Игры в четвертьфинале получились разными по содержанию и прошли по двум сценариям. Два поединка завершились уверенными победами одной из команд. Костанайский «Рахмат» одержал верх на «Буцефалом» со счетом 6:3, а матч «Тагила» с костанайским «Металлинвестом» завершился с еще более разгромным счетом в пользу сарыкольцев - 6:1.

Еще в двух матчах, прошедших в очень упорной борьбе, были зафиксированы победы с одинаковым счетом - 3:2. С таким счетом «Динамо» переиграло «Диевку», а команда «Yard team» выиграла у «Депортиво».

Полуфинальные поединки тоже были получились разными по накалу борьбы. Если «Рахмат» легко переиграл «Тагил» со счетом 5:1, то «Динамо» вновь пришлось приложить усилия, чтобы склонить чашу весов в поединке с «Yard team» в свою сторону - 2:1.

Потративший много сил в полуфинале «Yard team» уступил со счетом 3:6 в поединке за третье место «Тагилу», завоевавшему в итоге бронзовые медали.

А вот финальный поединок между «Динамо» и «Рахматом» вполне оправдал надежды многочисленных болельщиков и стал настоящим украшением турнира. С первых минут встречи, борясь за мяч на каждом участке поля, команды, включив «режим качелей», поочередно поражали ворота друг друга. А когда уже казалось, что все на площадке идет к серии послематчевых пенальти, динамовцы в очередной раз проявили характер и за 15 секунд до окончания игры вывели на завершающий удар Адиля Бисенгалиева, гол которого принес победу «Динамо».

По окончанию турнира судейская бригада в лице Марата Токтарова и Нурлана Утебекова провела награждение победителей и призеров турнира, а также отметила лучших игроков из квартета сильнейших команд и лучших игроков соревнований в четырех номинациях.

Лучшими в своих командах признаны Владимир Мацегора («Yard team»), Жаслан Досанов («Тагил»), Евгений Романов («Рахмат») и Андрей Герфорт («Динамо»).

Лучший игрок турнира Аслан Нуртазин (в центре) с судьями Нурланом Утебековым и Маратом Токтаровым

Виктор Володенков из «Рахмата» стал лучшим вратарем турнира, Азамат Нурахметов из «Динамо» признан лучшим защитником, Максим Кривич из «Yard team» - лучшим нападающим, а лучшим игроком турнира был признан игрок «Рахмата» Аслан Нуртазин.

Как отметил после окончания турнира один из его организаторов Марат ТОКТАРОВ, практически во всех командах на площадку выходили и более возрастные игроки:

- Из игроков в возрасте 60 лет и старше будет создана команда для участия в чемпионате Казахстана среди ветеранов, который уже совсем скоро пройдет в Таразе.

Фото предоставлены Маратом ТОКТАРОВЫМ