Пса, которого так прозвали, костанайцы заметили на центральной набережной города и сообщили в СМИ. Волонтеры, в том числе ОО «Надежда Плюс kst», пытались поймать его, но безрезультатно.

Хатико может стать хорошим охранником

- Его прозвали Хатико, вероятно, потому, что он сидел на одном месте и ждал своего хозяина. В итоге собаку удалось забрать одной пенсионерке - пес сам залез в ее машину, - вспоминает заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Но недавно она нам сообщила, что с ним не справляется. Пока пес находится у нее - к себе взять не можем из-за нехватки мест. В ближайшее время мы его чипируем, кастрируем и вакцинируем.

Хатико проявляет доминантные качества, он хороший охранник.

- Содержать его желательно в частном доме. Можно держать как внутри, так и во дворе - в вольере или на цепи в будке, - отмечает Соловьева. - Мы очень просим всех, кто когда-то хотел забрать Хатико с набережной, откликнуться и забрать его к себе домой. Главное, чтобы вы оценили свои силы физические и смогли с ним справиться.

Чтобы забрать Хатико, напишите или позвоните по номеру телефона +7-705-860-83-74, Ирина Александровна.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ