А о том, какие сюрпризы может сейчас преподнести пробуренная в Тоболе мирная лунка.

Карась из тобольской лунки

Где раки зимуют

Как известно, это крылатое выражение означает у нашего народа угрозу отправить кого-нибудь в суровые дальние дали, откуда мало кто возвращается. Потому что в реальности в зимнее время раки надежно шифруются в глубоких норах, неведомо где в глухих недоступных местах. Выудить рака из лунки - это все равно что встретить пришельца из НЛО.

Представьте, какой у меня был шок, когда такого пришельца с клешнями я вытянула на свет божий прошлой зимой на одном из тобольских заливов в районе поселка Садовый. С утра тогда на пятиметровой глубине клевал подлещик вперемешку с плотвой. Ближе к полудню клев стал спадать, но почему-то леска на удочке время от времени мягко балансировала, как будто кто-то под водой осторожно, слегка касался ее пальцем. Такие манипуляции были мне неведомы, а видеокамеры, позволившей увидеть подводные чудеса, у нас с Сабанеем тогда еще не было. «Пришелец» испытывал мое терпение минут 40, пока я изощрялась в способах зацепить его крючком мормышки. Наконец у меня (скорее, у него) это получилось. Я медленно тянула вверх что-то очень неповоротливое, предполагая, что попросту зацепила донную траву. Но когда из лунки показалась сначала клешня, а потом и весь довольно крупный рак, моему удивлению конечно же не было предела. За 25 лет моей зимней рыбалки такое чудо случилось впервые.

Но самое интересное то, что этот «пришелец» не был одиночкой. Через несколько дней мы с Сабанеем пытались ловить плотву на четырехметровой глубине вблизи центрального костанайского моста через Тобол. Пытались, потому что клевать чебаку не давало целое нашествие «пришельцев». Единоборство с ними становилось азартным. «Чудеса» мешали рыбачить и становились назойливыми. На следующий день Сабаней пробурил лунку метрах в четырех от нашей палатки и прикормил ее раковыми деликатесами: кусочками чебака и привезенными из дома косточками с остатками мяса. Часа на 3 «пришельцы» оставляли нас в покое… С тех пор фразеологизм «где раки зимуют» обрел для нас с Сабанеем совсем иной смысл.

…В этом зимнем сезоне гости с клешнями нас пока не посещали, хотя уже неоднократно мы с Сабанеем рыбачили в тех же самых прошлогодних точках. Кто знает, может они с весенним паводком уплыли в северные моря? А может, еще снова «осчастливят» нас, ведь сезон зимней рыбалки продолжается.

Усатая хозяйка

Есть у нас с Сабанеем традиция: приезжая на водоем, мы обязательно его приветствуем, а иначе клева не будет. Сейчас на Тоболе здороваемся дважды - в первую очередь с самим «батюшкой», а затем обязательно с «мадам Ондатрой». Есть на Тоболе облюбованный нами заливчик, хозяйкой которой и является усатая тетя. Мы так и называем это место «Залив Ондатры». Почему считаем, что именно она заправляет здесь? Да потому, что не было еще случая, чтобы не удостоверилась «мадам» в том, кто и зачем сюда пришел. Сидишь над лункой, ловишь чебачков с подлещиками, и вдруг откуда-то из глубины начинают появляться огромные пузыри, а вслед за ними выныривает любопытная усатая голова с глазами-бусинами. Пару секунд оценивающе смотрит на тебя - свои или нет… И тут же резко развернувшись, исчезает, услышав от меня вдогонку: «Привет, хозяйка!»

Признаюсь: пока я привыкала к ее беспардонным визитам, отучаясь вздрагивать и пугаться, клев после ее вылазок замирал. Теперь, когда я каждый раз в этом заливе уже жду хозяйку, все стало иначе. Пауз в клеве нет совсем, наоборот, мне стало казаться, что усатая дама, сраженная моей этикетной вежливостью, подгоняет к моей лунке рыбки побольше.

…Собираясь восвояси, мы с Сабанеем непременно благодарим и батюшку-Тобол и мадам Ондатру, веря в то, что без этого ритуала в следующий раз клева здесь может и не быть.

Карась из лунки - это не фейк

То, что в нашем Тоболе много всего удивительного, не открытие. Даже в городской зоне Костаная можно пока еще поймать трофейных щук, карпов, лещей, судаков... Я созерцала часть этого великолепия в разное время своими глазами, много слышала о трофеях от наших подводных охотников. Но такая рыба настолько осторожна, что поймать ее на обычный рыбацкий крючок просто нереально. В том числе и карася, о котором разговор особый.

Тоболец в аквариуме

Как-то один из моих читателей прислал фото тобольского карася, который весил почти 2 кг. Но, увы, он был пойман на сети. Логика подсказывала: если есть в реке такие рыбины, значит обязаны быть и нетрофейные. Ведь в Тоболе щурогайка, подлещик, средних размеров судачок - обычное дело. Но почему-то при всех наших с Сабанеем усилиях и ухищрениях тобольский ладошечный карась в течение десятилетий рыбалки не попадался ни разу. Мы уже давно смирились с тем, что поймать тобольского карася на удочку нереально. И вдруг!

Пару недель назад ловили плотву все в том же заливе Ондатры. Сидим с Сабанеем в палатке в метре друг от друга. Чебак клюет довольно слабо, капризно и с большими паузами. После очередного затишья сторожок вдруг просигнализировал Сабанею о поклевке, тот делает подсечку, вытягивает из лунки рыбку и, приглядевшись, вдруг понимает, что у него на крючке не плотва. Карась! Вот это номер, удивляюсь я. Карась зимой из лунки на Тоболе? Если бы я сама его не увидела, то бы не поверила. Но я его увидела. Небольшой, гораздо меньше ладони, серебристый. Но карась! Полюбовавшись, конечно, отправляем его в родную стихию подрастать.

А на днях уже в моей рыбацкой жизни случилось такое же чудо. Причем рыбачили в той самой точке, где карасика поймал Сабаней. Глубина в том месте залива - 4,5 м, прикормка - поджаренные молотые семечки подсолнуха, на крючке мормышки - крохотный кусочек мытого теста. В поклевке ничего неожиданного и настораживающего не было. Так клюет обычная плотва. Но после подсечки, ощутив тяжесть в руке, я сразу поняла, что попалось что-то совсем не мелкое. Причем это «что-то» обреченно висело при подъеме, ничуть не сопротивляясь. А когда в лунке появилась отнюдь не крохотных размеров карасиная голова, я поняла, что сюрпризом Тобол огорошил и меня. Вот только мой подарок был в разы больше, чем Сабанеев, в ладонь карась не помещался. Мы тут же приняли обоюдное решение отправить улов на ПМЖ в домашний аквариум. Сказано - сделано. Теперь эта серебряная рыбка живет там, проявляя, надо сказать, свой капризный (или игривый?) характер. Тоболец постоянно ворошит аквариумные камешки и ракушки, видимо, намекая на то, что привык к речным просторам.

…До финала зимнего сезона рыбачить чуть больше месяца. Так что у Тобола еще есть время для чудес и сюрпризов. Надеюсь, приятных.

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Клев-инфо