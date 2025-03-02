Вот уж точно - с этим рецептом справится любой. Я его выбрала из-за того, что люблю использовать в выпечке овсяные хлопья. Он дают мне призрачную надежду, что с ними еда полезнее. Ну а реально - мне нравится текстура теста с крупными включениями.

Печенья получается довольно много: ешь сам и угощай товарищей

Для этого печенья, кроме масла и яйца, требуются бананы. И специи - молотые мускатный орех, корица. По чуть-чуть, чтобы аромат банана не забивали.

Масло режем кусочками, даем постоять на столе до размягчения. Пока ждем этого момента, можно взвесить остальное: 150 г хлопьев «Геркулес», 120 г муки, 160 г сахара. Скажу, забегая вперед, что сахара можно брать граммов на 30 меньше.

Бананы режем на мелкие кусочки. Степень их зрелости должна это позволять. Не надо брать те, что расползаются, приберегите для кекса.

У меня бананы были скорее крупные, чем средние. Я порезала 1,5 штуки. Неизвестно чего опасалась. Зря. Надо было оба запустить в печенье.

Сбиваем сахар с маслом и яйцом, пока крупинки не растворятся. Не забываем щепотку соли. В муку сыплем соду (можно заменить разрыхлителем), перемешиваем с хлопьями. Добавляем к масляной смеси бананы, а потом сухие ингредиенты, аккуратно перемешиваем. Ложка в готовом тесте сама собой стоит.

Застилаем лист пергаментом. И выкладываем тесто, стараясь сформировать шарики размером немного крупнее грецкого ореха. Лучше всего, говорят, ложкой для мороженого, окуная в холодную воду. Но у меня такой нет. Можно мокрыми руками. Я ленилась окунать часто, получилось не очень аккуратно. Уж простите.

Да, между шариками надо оставлять просветы в 2-3 см. А то будет, как у меня, - некоторые соседи сольются. Можно выложить тесто пластом, горячим порезать на квадраты и еще пару минут подсушить в духовке. Печь 12-15 мин при 180 градусах.

Это печенье очень вкусно теплым есть. Оно снаружи шикарно хрустит, а внутри мягонькое. Если вы не очень любите ощущать хлопья в печенье, то смелите половину их или 2/3 на мясорубке.

Ингредиенты

80 г сливочного масла, 1 яйцо, 160 г сахара (можно меньше), 150 г овсяных хлопьев, 120 г муки, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли, понемногу корицы и мускатного ореха, 2 средних банана

Фото Доры ГОЛОДНОЙ