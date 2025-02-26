Легкоатлетический зимний пробег «Самопревосхождение» - один из двух ежегодно проводимых в Костанайской области трейлов. Летний пробег по бездорожью пять раз проводился по естественному ландшафту в Сосновом бору, а зимний трейл в седьмой раз прошел по трассе, проложенной по природному рельефу берега реки Тобол. За семь лет этот зимний пробег стал своеобразным праздником бега и духа.

Финиш лидеров в марафоне / Фото Георгия Шаповалова

Организатором соревнований, ставших популярными среди поклонников здорового образа жизни не только нашей области, но и республики, является клуб «Бег в радости самопревосхождения».

В программу трейла входили забеги на 11 км, на 22 км и на 42 км, старт и финиш которых был в Костанайском районе, вблизи села Мичуринское, у мавзолея Ибрая Алтынсарина. Участники, преодолевавшие самую короткую дистанцию, поворачивали на финиш у первого питательного пункта в районе Большого моста. Те, кто бежал 22 км, разворачивались у второго питательного пункта возле Корейского моста. Ну а марафонцев ждал у Каменного озера третий питательный пункт с теплым компотом, очищенными орехами и сухофруктами.

В седьмой раз проводить таким образом зиму собрались около сотни бегунов из Астаны, Актобе, Караганды, Кокшетау, Щучинска, Костаная, Лисаковска, Рудного, Качар, Аулиекольского, Костанайского и Узункольского районов. В этом году зима слегка смягчилась и не сопровождала участников слишком сильными морозами в день старта, но тропинку, проложенную организаторами во время тренировочных забегов, все же успела прикрыть новым снежным покровом.

Победители и призеры на всех трех дистанциях определялись как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах.

Абсолютные победительницы на дистанции 11 км / Фото Георгия Шаповалова

Среди мужчин лучше остальных прошли испытания в таком необычном виде физической активности, как бег по бездорожью, на дистанции 11 км Куаныш Мухтаров из костанайского клуба «Allur Run Club», преодолевший дистанцию за 48 мин. 2 сек., представитель этого же клуба Азамат Есенгабылов (50.52) и Азамат Маденов из Школы бега «Neroznak_Team» (51.01).

Среди женщин призовую тройку в абсолютном зачете составили Ольга Минченкова из Костаная (1 час 3 мин. 7 сек.), Ника Мотрюк из Рудного (1:05.57) и Оксана Аронович из Костаная (1:07.18).

В возрастной категории 18-39 лет у мужчин отличились Галымбек Султан («Allur Run Club»), Сергей Минченков (Костанай) и Евгений Аронович из команды «Безопасное жилье». Среди женщин в тройку призеров в этой возрастной группе попали Наталья Мельник (Рудный), Гульзат Дукенова (клуб «Run In Joy») и Евгения Фокина («Neroznak_Team»).

В возрастной группе 40-49 лет призовые тройки составили Заман Рахимов («Uvarov Team»), Ерден Ибраев (Костанай) и Канат Сагумбаев («Велосообщество «Костанай») среди мужчин, а также Наталья Фадеева (Лисаковск), Марина Жабакова (Рудный) и Римма Спесивцева (Актобе) среди женщин.

Сергей Калашников (Костанай) и Лариса Денисенко («Run In Joy») стали победителями в возрастной группе 50-99 лет, а Сергей Могилатов («Allur Run Club») и Наталья Алшинбаева (Лисаковск) заняли в этой группе вторые места.

А среди самых возрастных участников на этой дистанции - 60 лет и старше - победил Балгабай Кульпеисов из Щучинска.

Абсолютная победительница на дистанции 22 км Марина Минасова на трассе трейла / Фото Георгия Шаповалова

На дистанции 22 км абсолютную победу одержал представитель лыжного клуба «Бурабай» из Кокшетау Александр Беспалов - 1:44.10. Денис Раздрогов из «Велосообщества «Костанай» стал вторым в «абсолютке» с результатом 2:04.31. А третьим финишировал Рашид Нурушев из Качар - 2:09.02.

Призер в «абсолютке» на дистанции 22 км Алия Ибрагимова: когда все уже позади / Фото Георгия Шаповалова

У женщин абсолютно лучшие результаты на этой дистанции показали Марина Минасова (Качары) - 2:19.56, Гульжан Шаймерденова («Run In Joy») - 2:26.00 и Алия Ибрагимова («Allur Run Club») - 2:26.38.

Призеры на дистанции 22 км в возрастной категории 50-59 лет: как будто и не было борьбы на трассе / Фото Георгия Шаповалова

А призовые места в своих возрастных группах заняли: 18-39 лет - Владимир Клепков («Allur Run Club»), Алексей Борзов (Костанай) и Марал Утюлин (Качары), а также Назым Батырбаева («Run In Joy»), 40-49 лет - Денис Мальцев («Run In Joy») и Марат Мырзахметов («Allur Run Club»), а также Марина Волошенко из Кокшетау, 50-59 лет - Андрей Ленский («Allur Run Club»), Роман Мулюков («Neroznak_Team») и Багит Кояйдаров («Allur Run Club»), 60 лет и старше - Биржан Уразов (Кушмурун, Аулиекольский район).

Вадима Фоменко (справа) и Талгата Жунусова разделили на финише 42 км всего две секунды / Фото Георгия Шаповалова

Ну и особое внимание к себе привлекли участники марафона, дистанцию которого первым завершил Вадим Фоменко («Run In Joy»), преодолевший 42 км за 5 час. 7 мин. 15 сек. Всего 2 секунды ему уступил Талгат Жунусов из Костаная. Третье место у Жаксыгельды Игитаева из Караганды - 5:22.17.

У женщин абсолютной победительницей в марафоне стала Арман Ашкеева из Караганды (6:46.00).

Айрат Шманов из Астаны занял первое место среди мужчин в возрастной группе 50-59 лет (5:22.19).

После награждения победителей и призеров трейла его организатор, руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» («Run In Joy») Дмитрий КАПТЕЛ в очередной раз отметил, вздохнув с облегчением, что праздник бега вновь состоялся:

- Очень радует, что все стартовавшие успешно добрались до финиша и каждый участник достиг главной цели трейла - преодолел самого себя. Причем не важно сколько времени он находился на выбранной дистанции. Таким образом, с учетом пяти летних трейловых марафонов, состоялся наш уже двенадцатый праздник бега и духа!

Победительница трейла на дистанции 22 км в своей возрастной группе Марина ВОЛОШЕНКО из Кокшетау от имени всех иногородних участников поблагодарила костанайцев, отметив, что цифра «семь» в некоторых культурах является особым числом, приносящим счастье и удачу.

Победительница трейла на дистанции 22 км в своей возрастной группе Марина Волошенко из Кокшетау: «Обязательно приеду еще!» / Фото автора

- Вот и седьмой зимний трейл «Самопревосхождение» стал удачным для каждого участника и принес много счастливых моментов и бегунам, и организаторам, и зрителям. Обязательно буду участвовать в таких пробегах и впредь, - добавила гостья трейла, с удовольствием разглядывая оригинальную медаль.

Обладателями таких же медалей с символикой VII зимнего трейла «Самопревосхождение» стали все участника пробега. А бегуны, отличившиеся в абсолютных зачетах и ставшие призерами в возрастных группах, получили ценные подарки.