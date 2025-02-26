В Казахстане шестилетки смогут оставаться в детских садах до 31 июля, передает Informburo.kz. Соответствующую поправку одобрили депутаты мажилиса в рамках изменений в законодательство о культуре и образовании, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Сейчас по достижении шести лет ребёнок не может как посещать дошкольное учреждение, так и быть зачисленным в школу.

Поправки также дают Министерству просвещения полномочия разрабатывать адаптационные программы для первоклассников с государственным языком обучения.

"Это поможет детям, не владеющим в достаточной степени казахским языком, легче адаптироваться к учёбе", – говорится в сообщении.