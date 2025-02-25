После победы в четвертьфинальном матче Кубка РК в Актау над «Каспием» руденский «Аят» отправился в Астану, где провел матчи 25-го и 26-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025.

Дубль Андрея Графского (справа) принес победу «Аяту» над «Астаной» / Фото instagram.com/astana.futsal

Соперником рудничан, занимавших с 37-ю набранными в 22 играх очками пятое место, стал местный МФК «Астана», располагавшийся на девятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. В первом круге в Рудном команды завершили первый матч вничью - 5:5, после чего хозяева одержали победу - 7:4.

Накануне поединков в столице в «Аят» вернулся бразильский легионер Леондриньо, который провел в клубе из Рудного четыре года, сыграв 151 матч и забив 86 голов, и даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Несмотря на то, что «Горняк» проводил матчи с «Астаной» в гостях, он все равно считался фаворитом в этом противостоянии. Рудничане довольно быстро открыли счет в первом матче на паркете «Сайран Арены», правда, не без помощи соперника. Уже в начале второй минуты после атаки «Аята» и удара Антона Рындина, мяч от ноги бразильского легионера «Астаны» Талао влетел в сетку ворот хозяев. На 3-й минуте благодаря усилиям игроков национальной сборной Казахстана нападающего Азата Валиуллина и защитника Ерсултана Сагындыкова «Аят» уже вел в счете 2:0. Защитник рудничан, получив пас от своего капитана, с линии штрафной площади хозяев пробил в правый угол ворот мимо вратаря сборной Азербайджана и «Астаны» Ровшана Гусейнли.

На 7-й минуте экс-игрок «Аята» Данил Карпюк после сольного прохода отквитал один мяч. Но почти тут же сербский универсал гостей Лазар Маринкович ударом справа с линии штрафной площади вновь вернул отрыв в два мяча. А на 12-й минуте бразилец Шушу и вовсе сделал счет разгромным - 1:4.

Однако еще до перерыва защитник «Астаны» Алихан Сайранов после красивой комбинации забил второй гол в ворота Дмитрия Бондарева.

Нападающий «Аята» Леандерсон (№12) против защитника «Астаны» Алихана Сайранова / Фото instagram.com/astana.futsal

Счет 2:4 держался еще 17 минут во втором тайме, после чего отличился автор гола в свои ворота Талао, в третий раз огорчивший вратаря «Аята». Перейдя на игру с пятью полевыми игроками, «Астана», как и в первом матче в Рудном, сумела-таки уйти от поражения, а точку в матче поставил все тот же Талао - 4:4.

Во второй встрече счет был открыт лишь на шестой минуте второго тайма. Отличился новичок «Аята» Андрей Графский, стоя спиной к воротам переправивший пяткой мяч в сетку ворот «Астаны» после удара Валуллина. Хозяева паркета на последних минутах матча перешли на игру с пятью полевыми игроками, и во время одной из атак столичного клуба удар по воротам «Аята» заблокировал Графский, от ноги которого мяч полетел через все поле в пустые ворота хозяев - 0:2. И все же точку в матче вновь поставили хозяева, у которых на последней минуте отличился Карпюк, гол которого не спас «Астану» от поражения - 1:2.

«Аят», набрав в этих турах четыре очка, поднялся на четвертое место, обойдя «Актобе», поделившего очки в Талдыкоргане с «Жетысу» - 1:5 и 5:2. Это была единственная перестановка в турнирной таблице, которую по-прежнему возглавляют «Кайрат», дважды переигравший в гостях с одинаковым счетом 4:2 «Ордабасы», и «Семей», также в гостях и также с одинаковым счетом 5:2 нанесшим два поражения «Каспию». Идущий третьим «Атырау» набрал, как и рудничане четыре очка в туре, играя в гостях с «Байтереком» - 2:2 и 3:1.

В следующих турах «Аят» будет принимать на своем паркете «Байтерек», игры с которым пройдут 1 и 2 марта