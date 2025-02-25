В Рудном прошел третий поединок четвертьфинального противостояния второго этапа Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой между местным «Горняком» и ташкентским клубом «Хумо».

«Горняк», имевший преимущество по броскам, не смог переиграть на своем льду оборонявшийся всей командой «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

После первых двух поединков, прошедших в Ташкенте, в серии, которая продлится до четырех побед одной из команд, повел клуб из Узбекистана. Рудничане, ведя в первой встрече со счетом 2:0, не смогли удержать свое преимущество и уступили в итоге со счетом 3:5. Во второй встрече основное время матча завершилось вничью - 3:3, а в первом овертайме «Хумо» вырвал победу - 4:3 ОТ.

Стартовый период третьего матча впервые в этом противостоянии прошел без заброшенных шайб. Ближе к этому были хозяева льда, нанесшие и больше бросков по воротам - девять против пяти у «Хумо», и отыгравшие две минуты в большинстве.

Во втором периоде гости значительно активнее стали играть в зоне защиты «Горняка», что привело на 26-й минуте к первой заброшенной шайбе. Нападающий «Хумо» Андрей Буяльский броском слева поразил правый верхний угол ворот, защищаемых Владиславом Нуреком - 0:1.

Пропустив шайбу, хозяева занервничали, и в результате на 33-й минуте нападающий рудничан Владимир Кротов был удален на две минуты за грубость и драку. А через полторы минуты «Горняк» был наказан еще и за умышленный сдвиг ворот. И выстоявшие при игре в формате «три на пять» хоккеисты рудненского клуба пропустили на последней секунде игры в формате «четыре на пять» - 0:2. У «Хумо» вновь отличился Буяльский, вовремя открывшийся слева у ворот и переправивший в них брошенную с противоположного края шайбу, оформив таким образом дубль.

«Горняк» смог ответить ближе к середине заключительного игрового отрезка. На 49-й минуте Оскар Юлбарисов остановил за воротами ташкентцев брошенную от синей линии вдоль левого борта Сергеем Лазаревым шайбу и сделал передачу к воротам Даниле Платонову, который броском в касание вернул интригу в матч. Но через пять минут рудничане вновь остались в меньшинстве после удаления Александра Куршука за удар коленом, и ташкентский клуб усилиями лучшего бомбардира команды Вадима Кравченко реализовал большинство - 1:3.

За три с половиной минуты до окончания третьего периода численный перевес получил уже «Горняк» - после наказания за подножку вратаря «Хумо» Глеба Моисеева, на скамейку штрафников вместо него отправился защитник Марк-Эмиль Малышев. «Горняк» тут же поменял вратаря на шестого полевого игрока и играл так вплоть до финальной сирены. Но, имея две минуты численный перевес в два полевых игрока, а затем еще полторы минуты играя в формате «шесть на пять», рудничане не смогли поразить ворота «Хумо», а проштрафившийся Моисеев стал одним из героев матча, отразив в общей сложности 29 бросков в створ своих ворот.

«Горняк», уступив и в третьем матче - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), значительно ухудшил свои шансы на выход в полуфинал. Четвертый поединок серии пройдет в Рудном 26 февраля, в котором рудничанам необходима только победа для продолжения борьбы за призовые места. В случае победы «Горняка» четвертьфинальное противостояние продолжится в Ташкенте.

Кроме «Хумо», третью победу в своей серии одержал и «Арлан», переигравший в гостях «Номад» - 3:2.

За пределами основного времени во второй игре подряд определился победитель прошедшего в южной столице третьего матча между «Алматы» и «Сарыаркой», в котором первую победу в четвертьфинале одержали карагандинцы - 4:3 ОТ.

Также сократил отставание в четвертом четвертьфинальном противостоянии «Актобе», одержавший победу на своем льду (6:3) над «Торпедо» после двух гостевых поражений в овертайме.