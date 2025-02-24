По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 февраля, на севере, востоке и юге области ожидаются снег, метель. На западе и востоке будет туман, а на юге - гололёд. В среду, 26 февраля, снег с метелью прогнозируется большей части территории региона, причём на западе, севере и юге снегопад будет сильным. На западе и юге синоптическую картину дополнит туман.





В Костанае в ближайшие два дня снег, метель.

- Ночью во вторник по области термометры покажут 7-13°С, на юге 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха: -3...-8°С, на юге 0°С. В ночь на среду термометры покажут -5...-10, на востоке -13°С. Днём вновь будет -3...-8°С, на юге 0°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -8...-10°С, днём -3...-5°С. В среду: ночью -8...-10°С, днём -4...-6°С.

Во вторник прогнозируется юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области. В среду будет юго-западный ветер 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с на север, юге и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ