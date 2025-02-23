В четырех городах республики прошли матчи 1/4 финала Кубка Казахстана по футзалу сезона-2024/2025. При этом во всех четвертьфинальных противостояниях хозяевами паркета были команды, которые в турнирной таблице чемпионата Казахстана располагаются гораздо ниже своих соперников. А участники полуфинала определялись по результату одного матча, что придавало дополнительный интерес к этим встречам, ведь выбить фаворита из борьбы за почетный трофей хотелось каждому из квартета клубов-хозяев.

Соперником рудненского «Аята» был аутсайдер чемпионата - «Каспий», а четвертьфинальный поединок прошел в Актау на паркете спортивного комплекса «БС Арена».

Костанайский и актауский клубы встречались в этом сезоне на старте чемпионата Казахстана, и тогда «Аят» победил в первом поединке (5:3), а во втором была зафиксирована ничья (4:4).

Одержавший на сегодняшний день в чемпионате всего одну победу в 22 матчах и набравший шесть очков «Каспий» неожиданно дал бой в кубковом матче «Аяту». После первого тайма актаусцы вели в счете 2:0 благодаря голам бразильских легионеров Риси, отличившемуся уже на 4-й минуте, и Эвертона, на 16-й минуте ударом с лету поразивший правый верхний угол ворот.

Капитан "Аята" Азат Валиуллин против бразильского нападающего "Каспия" Эвертона / Фото instagram.com/mfc_caspiy

Во втором тайме «Аят» перехватил инициативу, и на 27-й минуте капитан рудничан Азат Валиуллин своим фирменным ударом с разворота отквитал один мяч. Причем этот гол рудничане забили, играя в меньшинстве, после весьма спорного удаления Ерсултана Сагындыкова. А за две минуты до окончания основного времени Ахмед Борханов примерно с той же точки повторил удар своего капитана и сравнял счет - 2:2, который больше не изменился. И судьба путевки в полуфинал в этом противостоянии решилась в серии пенальти.

Первые две попытки у обеих команд были безупречными - у «Аята» шестиметровые удары реализовали Жеже и Борханов, а у «Каспия» Батырхан Кенжегали и Эвертон переиграли Дмитрия Бондарева. В третьей попытке Антон Рындин выиграл дуэль у вратаря хозяев Армана Сергеева, а вот Елисей Литовских не смог переиграть занявшего место в воротах «Аята» Рауана Сисенгалиева, выбившего мяч из нижнего левого от себя угла ворот. Затем Андрей Графский переиграл другого вратаря «Каспия» Акжола Кайратулы, а капитан актаусцев Ерлан Каракулов не попал в створ ворот, и «Аят», одержал победу в серии пенальти со счетом 4:2, вышел в полуфинал.

Автор второго гола в ворота "Каспия" Ахмед Борханов / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Еще в двух четвертьфинальных поединках победитель определился в сериях пенальти. Так, основное время матча в Шымкенте между «Ордабасы» и «Актобе» завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были актобинцы - 4:2. И в столице республики матч «Астана» - «Семей» завершился в основное время вничью - 1:1. И здесь в серии пенальти победили гости - 3:2. А четвертый полуфиналист определился в Уральске, где «Кайрат» уверенно переиграл местный «Байтерек» - 6:2.

За путевки в финал Кубка Казахстана поборются «Семей» и «Актобе», а также «Кайрат» и «Аят». Полуфинальные матчи пройдут 22 и 23 марта, а место их проведения будет определено позже.