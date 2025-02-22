В Ташкенте в Ледовом дворце «Хумо Арена» состоялся второй поединок второго этапа Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между местным клубом «Хумо» и рудненским «Горняком».

Нападающие «Горняка» Данила Платонов и Роман Поляничев ведут борьбу за шайбу с форвардом «Хумо» Александром Шевченко / Фото pro.ligasy.kz

В первой встрече хозяева льда, проигрывая после первого периода 0:2, одержали в итоге волевую победу со счетом 5:3 и повели в серии, которая продлится до четыре побед одной из команд.

Во втором матче счет был открыт уже через минуту после его начала. Нападающий ташкентского клуба Вадим Кравченко, получив шайбу в центре штрафной зоны «Горняка», точно бросил в правый угол ворот гостей мимо защищавшего их Владислава Нурека. Эта шайба стала для лучшего бомбардира «Хумо» 18-й в чемпионате и принесла ему 40-е очко по системе «гол плюс пас». Больше до конца первого периода зрители заброшенных шайб не увидели.

А на шестой минуте второго игрового отрезка нападающие рудничан Андрей Ревацкий и Никита Ляпунов, перехватив шайбу после атаки соперника в своей штрафной зоне, отправили ее вдоль правого борта в центральную зону, где у чужой синей линии еще один форвард гостей Антон Злобин выиграл борьбу за нее у нападающего ташкентцев Раделя Фазлеева, вошел в штрафную зону и броском справа восстановил равновесие в матче - 1:1. Эта шайба стала единственной, заброшенной во втором периоде.

Третья двадцатиминутка встречи стала более результативней первых двух. Намного активней в ней были хоккеисты «Горняка». Однако начало периода сложилось не в пользу гостей. На 45-й минуте нападающий «Хумо» Данила Карабань ворвался с шайбой по правому краю в штрафную зону рудничан и точным броском в левый верхний угол ворот вывел ташкентский клуб вперед. Он же на 52-й минуте после удаления в составе «Горняка» в середине периода Александра Куршука за удар соперника клюшкой реализовал большинство своей команды - 3:1.

«Горняк» тут же организовал быструю атаку на ворота хозяев, завершившуюся броском слева Оскара Юлбарисова. Вратарь «Хумо» Глеб Моисеев отбил шайбу, но ее вновь подхватил Юлбарисов и из левого угла площадки отдал к синей линии Руслану Абдуллаеву, который, не раздумывая, сделал поперечную передачу Валерию Гурину. А лучший бомбардир чемпионата обработал шайбу и нанес неотразимый бросок от синей линии, сократив счет до минимума и заработав 55-е очко по системе «гол плюс пас».

В игре голкипер «Горняка» Владислав Нурек / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк», не сбавляя темпа, менее чем через полторы минуты сравнял счет. Автором шайбы стал оформивший дубль Злобин, которому ассистировали Никита Ляпунов и Андрей Ревацкий.

До конца основного времени счет не изменился, и встреча продолжилась в овертайме, который на стадии плей-офф продолжается 20 минут и проводится при игре в полных составах. А на 8-й минуте овертайма победу «Хумо» принес нападающий Вячеслав Литовченко, забросивший шайбу, когда «Горняк» играл в меньшинстве за нарушение численного состава - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Таким образом, ХК «Хумо» повел в серии со счетом 2:0, а сама серия продолжится двумя матчами в Рудном, которые пройдут 24 и 26 февраля.

С таким же счетом ведут в своих сериях «Арлан», дважды переигравший на своем льду «Номад» - 3:1 и 2:0, «Торпедо», матчи которого в Усть-Каменогорске дважды доходили до овертаймов - 2:1 ОТ и 3:2 ОТ, а также «Алматы», одержавший гостевые победы над «Сарыаркой» в первом матче в основное время - 4:2, а во второй встрече во втором овертайме - 4:3 ОТ2.