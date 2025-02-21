В каком случае при образовании просрочки по кредиту долг могут начать списывать с вашей заработной платы? Как в такой ситуации правильно защитить свои права и минимизировать финансовые риски? В этих и других вопросах разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

В одном из пабликов в социальной сети Instagram казахстанка поделилась своей историей.

"Так сложилась ситуация, что я лишилась работы. Кредитов много, в нескольких банках. Из-за того что платить было неоткуда, пошли просрочки, где-то около полугода. Но я выхожу на работу в следующем месяце и переживаю. Поскольку возник вопрос: зарплату будут удерживать 100 процентов, или 50? Я не убегаю от ответственности, закрою все долги. Но оставят ли мне какую-то сумму на жизнь?" - задалась она вопросом .

Какие правила действуют при просроченной задолженности

Как пояснили корреспонденту в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать единый порядок урегулирования просроченной задолженности, независимо от количества кредитов у заемщика. Согласно правилам, кредиторы должны уведомить заемщика о просрочке в течение 10 дней с момента ее возникновения.

"В соответствии с новым законодательством срок уведомления заемщика о возникшей просрочке сокращен с 20 до 10 дней. В уведомлении кредиторы должны проинформировать о необходимости внесения платежей с указанием точного размера просроченной задолженности, их праве обратиться в банк или микрофинансовую организацию и последствиях невыполнения обязательств по кредитам и микрозаймам. Хотим также обратить внимание заемщиков на то, что при смене места жительства или номера мобильного телефона нужно обязательно уведомить кредитора. Очень важно информировать банк или микрофинансовую организацию о смене контактных данных", - сообщили в агентстве.

Как изменить условия погашения долга

Заемщик в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки может обратиться к кредитору с письменным заявлением о реструктуризации займа. Это можно сделать через цифровые сервисы или другими способами, прописанными в кредитном договоре. "Для повышения эффективности досудебного порядка урегулирования проблемной задолженности в прошлом году были установлены новые требования к банкам и МФО. Например, если по закону от 1 октября 2021 года заемщик мог обратиться в банк или МФО с заявлением на урегулирование просроченной задолженности в течение 30 дней, то с января этого года нормативный правовой акт позволяет обратиться с заявлением на изменение условий договора займа, в том числе по истечении 30 календарных дней с даты возникновения просрочки. То есть заемщик строго не привязан к дате просрочки и может обратиться к кредитору за урегулированием долга в любой удобный момент. Новые правила также позволяют подать заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа через мобильное приложение банка. Но мы бы посоветовали фиксировать факт обращения к кредитору", - заявили в АРРФР. В заявлении должна быть указана причина возникновения просрочки, как, например, снижение доходов или потеря работы; серьезное заболевание или инвалидность; декретный отпуск; форс-мажорные обстоятельства (пожар, кража имущества и так далее). Указав причины, необходимо обязательно заверить все документально. Также в заявлении можно указать и варианты возможной реструктуризации. Кроме этого, заемщик имеет право самостоятельно продать имущество во внесудебном порядке в течение трех месяцев. Если есть решение суда, этот срок сохраняется. В заявлении, как, например, снижение доходов или потеря работы; серьезное заболевание или инвалидность; декретный отпуск; форс-мажорные обстоятельства (пожар, кража имущества и так далее). Указав причины, необходимо обязательно заверить все документально. Также в заявлении можно указать и варианты возможной реструктуризации. Кроме этого, заемщик имеет право самостоятельно продать имущество во внесудебном порядке в течение трех месяцев. Если есть решение суда, этот срок сохраняется. "С 2021 года единый порядок позволил изменить условия договоров 1,7 миллиона заемщиков. В 2024 году кредиторы провели реструктуризацию займов более 420 тысяч заемщиков", - добавили в агентстве.

Когда удерживают деньги с зарплаты

Если задолженность урегулирована, на заемщика и его счета не накладываются ограничения. Однако некоторые банки прописывают в договоре право на "безакцептное списание" - автоматическое удержание до 50 процентов всех поступлений. Поэтому перед подписанием следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами договора.

"Если уже выписана нотариальная надпись либо в наличии судебное решение, то удержание производится частным судебным исполнителем. Он может наложить ограничения, причем на все счета во всех банках, наложить арест на имущество, заблокировать выезд за границу и даже приостановить действие водительского удостоверения. Кроме того, услуги судоисполнителя платные - до 25 процентов от суммы долга, в зависимости от его размера (чем больше долг, тем меньше комиссия). Поэтому не стоит доводить до такой ситуации, а лучше самостоятельно постараться урегулировать задолженность.

Удержание производится в размере не более 50 процентов от поступающих на счета средств до полного погашения задолженности. Однако при наличии более чем одной просроченной задолженности деньги могут взыскиваться и далее, но с учетом сохранения у заемщика средств в размере двух прожиточных минимумов (92 456 тенге в 2025 году)", - пояснили в АРРФР.

Также кредитор может предложить выдачу нового займа для покрытия старых обязательств, но при этом необходимо соблюдать коэффициент долговой нагрузки, который не должен превышать 50 процентов доходов заемщика.

В случае возникновения споров с кредиторами у заемщика есть несколько путей для защиты своих интересов.

"При возникновении разногласий с кредитором заемщик вправе обратиться к микрофинансовому или банковскому обмудсману, решения которых обязательны для финансовых организаций. Также заемщик вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для проверки законности действий финансовой организации", - добавили в агентстве.

Мнение юриста

Когда возникает необходимость взыскания просрочки через удержание средств из заработной платы, важно помнить о некоторых законодательных нюансах. Столичный юрист Данияр Байгабатов сообщил, что обращение и взыскание на заработную плату должника возможно лишь при взыскании суммы, не превышающей 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году). Если же долг больше указанной суммы, то взыскание невозможно, и такие действия со стороны частного судебного исполнителя будут незаконными.

Как сообщалось выше, при взыскании задолженности с заработной платы заемщика удерживается не более 50 процентов его официального дохода. Для этого судебный исполнитель должен сначала запросить у работодателя информацию о размере официальной заработной платы должника. После получения данных исполнитель выносит постановление для бухгалтерии, которая обязана ежемесячно удерживать половину заработной платы и перечислять эту сумму в счет погашения долга, пояснил юрист.