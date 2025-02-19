Казахстанская федерация футбола начала прием заявочной документации участников Премьер-лиги сезона-2025. Сегодня, 19 февраля, заявочную кампанию должен пройти костанайский «Тобол», находящийся в Турции на вторых учебно-тренировочных сборах.

Лучший бомбардир чемпионата-2024 Ислам Чесноков отрабатывает удары перед стартом сезона-2025 / Фото instagram.com/fctobol

В ходе сборов костанайский клуб провел очередную контрольную игру, в которой его соперником был клуб «Крылья Советов» из Самары, располагающийся на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 18 туров сезона-2024/2025.

Стартовый состав «Тобола» на этот матч выглядел следующим образом: Данил Устименко, Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Темирлан Ерланов, Марко Вукчевич, Цотне Мосиашвили, Ислам Чесноков, Виктор Брага, Александр Зуев и Николай Сигневич, а в заявку на матч были включены Султан Бусурманов, Юрий Мелихов, Аманжол Бакитжанов, Бейбит Галым, Ахмед Эль-Мессауди, Нургайни Бурибаев и Давид Энен.

Товарищеский матч завершился со счетом 3:0 в пользу самарского клуба, в составе которого отличились полузащитник Иван Олейников на 21-й минуте, нападающий Владислав Шитов на 83-й минуте и полузащитник Иван Бобер в добавленное время.

Наурызбек Жагоров в матче против сборной Северной Кореи / Фото instagram.com/kff_team

Не попали в состав команды на контрольный матч четыре игрока «Тобола»: Данияр Усенов, Мейрамбек Калмырза, Наурызбек Жагоров и Жаслан Жумашев. С 10 февраля они находятся в Белеке (Турция) на учебно-тренировочных сборах резервного состава национальной сборной Казахстана.

Во время сборов команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Али Алиева провела два контрольных матча, сыграв вничью (1:1) с ташкентским «Локомотивом» и проиграв сборной Северной Кореи (0:2).

А в середине февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов Европы.

Лучшими из казахстанских клубов, попавших в ТОП-200 этого рейтинга, стали «Астана», занимающая 131-е место и «Тобол» - 183-е место.

А в первую десятку клубного рейтинга УЕФА вошли «Реал Мадрид» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Интер» (Италия), «Рома» (Италия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Челси» (Англия) и «Байер» (Германия).

Завершит второй УТС «Тобол» матчем с ФК «Рига» (Рига, Латвия), который состоится 20 февраля.

Исполнительным комитетом КФФ был утвержден календарь матчей чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию расписание игр с участием костанайского «Тобола».

Чемпионат РК по футболу. Премьер-лига

Первый круг

I тур. 1 марта

«Тобол» - «Улытау»

II тур. 8 марта

«Женис» - «Тобол»

III тур. 30 марта

«Тобол» - «Елимай»

IV тур. 5-6 апреля

«Окжетпес» - «Тобол»

V тур. 19-20 апреля

«Тобол» - «Актобе»

VI тур. 26-27 апреля

«Кайрат» - «Тобол»

VII тур. 3-4 мая

«Тобол» - «Кызылжар»

VIII тур. 10-11 мая

«Астана» - «Тобол»

IХ тур 17-18 мая

«Тобол» - «Ордабасы»

Х тур. 24-25 мая

«Туран» - «Тобол»

ХI тур. 30-31 мая

«Тобол» - «Атырау»

ХII тур. 14-15 июня

«Кайсар» - «Тобол»

ХIII тур. 21-22 июня

«Тобол» - «Жетысу»

Второй круг

ХIV тур. 28-29 июня

«Тобол» - «Женис»

ХV тур. 5-6 июля

«Елимай» - «Тобол»

ХVI тур. 12-13 июля

«Тобол» - «Окжетпес»

ХVII тур. 19-20 июля

«Аутобе» - «Тобол»

ХVIII тур. 26-27 июля

«Тобол» - «Кайрат»

ХIХ тур. 2-3 августа

«Кызылжар» - «Тобол»

ХХ тур. 9-10 августа

«Тобол» - «Астана»

ХХI тур. 16-17 августа

«Ордабасы» - «Тобол»

XXII тур. 23-24 августа

«Тобол» - «Туран»

ХХIII тур. 13-14 сентября

«Атырау» - «Тобол»

ХХIV тур. 27-28 сентября

«Тобол» - «Кайсар»

ХХV тур 18 октября

«Жетысу» - «Тобыл»

ХХVI тур. 26 октября

«Улытау» - «Тобол»