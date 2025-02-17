Соревнования по международным шашкам провели в Рудном и Костанае 15 и 16 февраля. При этом трое участников первенства были «тотальниками», то есть незрячими, игравшими посредством рук, которыми они ощупывали специальные доски со специальными шашками. Специальные доски и соответствующие им шашки были и у других участников с ограничениями по зрению.

Петр Самойлов (слева) и Василий Урожай (справа). Единственная партия, которую Петр закончил в ничью

Первое место занял незрячий Петр Самойлов, потерявший лишь пол очка во встрече с Василием Урожаем. Самойлов уже знаком нашим читателям по заметкам о предыдущих соревнованиях со смешанным составом участников. И это не случайно. Он участник республиканских турниров и первенств мира. Имеет немало наград в соревнованиях разного ранга.

Победители турнира среди мужчин: Петр Самойлов (в центре), занявший 1-е место, Анатолий Жабаровский (слева) поделил с Василием Урожаем 2-3 место. Но Урожай получил серебряную медаль, так как у него лучше коэффициент

Второе место у Василия Урожая, уступившего лишь в одной встрече рудничанину Анатолию Жабаровскому - «тотальнику», демонстрирующему высокие результаты и за шахматной доской. Поскольку и Урожай, и Жаборовский набрали одинаковое количество очков, они разделили между собой второе и третье место.

Участники мужского турнира

Участницы женского турнира

Интересную игру продемонстрировали Зулкарнай Назаров и «тотальник» Иван Мартынюк, занявшие, соответственно, четвертое и пятое места.

Партия чемпионки Софьи Ершовой (справа) и Амели Глазун

У женщин победительницей стала мастер спорта РК Софья Ершова. Второе место у Акбике Дабыловой. Третье место разделили Амели Глазун и Татьяна Ланговая.

Софья Ершова и судья соревнований Юрий Бондаренко во время вручения награды

Фото предоставлено Костанайской областной научной библиотекой им. Л. Н. Толстого