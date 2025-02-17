С субботы ГКП «Костанай Су» ведет его ремонт: сначала вскрыли участок на перекрестке улиц Гоголя-Баймагамбетова, к понедельнику продвинулись по Баймагамбетова дальше в сторону проспекта Аль-Фараби. На аппаратном совещании сегодня, 17 февраля, ситуацию прокомментировали.

Произошел провал коллектора. Пока делали один участок — от колодца до колодца — проявились проблемы рядом.

- Коллектор был выполнен из железобетона, который превратился за время эксплуатации в труху. Он уже два нормативных срока прослужил, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - там кладут сейчас трубы из современных материалов.

Директор ГКП «Костанай Су» Казбек ШАЛАБАЕВ сообщил, что ремонт планируют сегодня завершить.

Аким города добавил, что суть намеченной на 2025-2026 годы реконструкции протяженного участка улицы Баймагамбетова (от ул Фролова до пр. Назарбаева) как раз в том, чтобы максимально привести в порядок все коммуникации, которые располагаются под дорожным полотном.

Проект реконструкции должен быть готов в марте.

Фото Галины КАТКОВОЙ