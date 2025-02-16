В субботу в Костанае прошёл шахматный Кубок ветеранов - первый отборочный этап большого марафона под эгидой Федерации шахмат Казахстана. Победители представят область на областном Кубке сената, а его 25 лучших участников поучаствуют в полуфинале республиканского марафона.

В кубке приняли участие 60 спортсменов возрастной категории «60+» из многих районов области. Пять зарегистрированных участников из Камыстинского района не смогли прибыть по не зависящим от них причинам.

Первое место по очкам у Марала Сатаева, на второй ступеньке пьедестала почёта Берик Демисенов (оба костанайцы); замыкает тройку призёров житель района Майлина Каримжан Ахметов.

Организаторы говорят, что следует также отметить выступление 88-летнего Юрия Соколова и показавшего достаточно высокий результат 85-летнего Асхата Закирова.

- Сегодня мы заключили меморандум между Федерацией шахмат Костанайской области и филиалом республиканской организации ветеранов о взаимном сотрудничестве, - говорит исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ, - надеемся, что опыт старшего поколения ещё очень пригодится в том числе и для продвижения шахмат. Шахматы - это как раз тот случай, когда можно говорить про спорт до глубокой старости! В ближайшее время мы проведем по области серию турниров – в тех районах, где мы сможем организовать такие мероприятия. Эти турниры будут предшествовать отборочному, который выявит кандидатов на финал областного соревнования, посвящённого юбилею Победы.

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