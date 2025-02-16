Жизнь Матильды превратилась в ад, когда хозяева безжалостно выбросили ее на улицу, как ненужную вещь.

Матильда после операции / Фото из личного архива Даны КАСЕН

- По рассказам горожан, соседствующих рядом с заброшенным строением по ул. Уральской в Костанае, там жила кошка, которую выбросили на улицу около двух лет назад, - рассказала «НГ» волонтер Дана КАСЕН. - В этом здании поселилась не только она, но и другие кошки. Словно в большом коммунальном доме. Кошка темно-серого окраса с потрепанной шерстью воспитывала двоих котят. Но позже я выяснила, что они ей не родные. У котят отдельная история: бездомные собаки разорвали их маму, вместе с ней погиб еще один котенок. Матильда же, несмотря на предательство со стороны своих хозяев, осталась человечной и стала заботиться о котятах, как о родных. Когда я обнаружила их, решила покормить. Кошка терпеливо дожидалась, пока они насытятся, и принялась доедать остатки пищи. В моих планах было забрать только котят. Но кошка бежала следом, ее мяуканье растопило мое сердце окончательно. На следующий день приехала за ней. Вскоре выяснилось, что она серьезно больна. Матильде провели неотложную операцию. Сейчас находится под моим присмотром. Котята прошли латентный период. Одного из них отдали в добрые руки, а вторая, девочка, живет в гостинице для животных. Она до сих пор никому не доверяет и боится.

Матильду пока приютить никто не хочет, так как после операции она на особом питании, которое требует немалых затрат. К тому же существует понятие: коммерческий и некоммерческий окрас. Мотя - некоммерческого окраса. Как говорится, судят по одежке даже в мире кошек.

Если вы захотите забрать Матильду к себе домой или помочь волонтеру, публикуем номер телефона Даны Касен +7-702-000-07-04.