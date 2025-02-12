По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 февраля, ожидается переменная облачность без осадков, на западе - туман. В пятницу и субботу, 14-15 февраля, на севере, западе и востоке небольшой снег, низовая метель, гололёд, а западе вновь гололёд.

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет 9-14, на востоке 17 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем 4-9 градусов ниже нуля. Ночь пятницы будет холоднее: -14...-19°С, на востоке -22°С, днём -7...-12°С. В ночь на субботу термометры покажут -10...-12°С, на востоке -18°. Днём будет умеренно морозно: -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -12...-14°С, днём -4...-6 С. В пятницу: ночью -16...-18°С, днём -8...-10°С. В субботу: ночью -13...-15 °С, днём -7...-9°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В четверг на севере, востоке и юге, а в пятницу на севере, западе и востоке прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ