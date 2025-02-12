Очередные два медальных дня на проходящих в Китае IX зимних Азиатских играх принесли в копилку сборной Казахстана шесть медалей, из которых две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов - обладателями исторического золота по фристайл-акробатике в синхронных прыжках среди мужских команд / Фото sportplustv.kz

Вторую золотую медаль Азиатских игр-2025 для Казахстана завоевали Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов, став лучшими в синхронных прыжках среди мужских команд по фристайл-акробатике, набрав во второй попытке 97,92 балла и обойдя сразу две команды Китая (93,48 балла и 91,57 балла). Эта золотая медаль стала первой в истории в этом виде спорта, завоеванной на Азиаде.

Третье золото в казахстанскую копилку принес биатлонист Владислав Киреев выигравший спринтерскую гонку на 10 км. Серебряная медаль в этой гонке также у казахстанца Вадима Куралеса, а замкнул тройку призеров китайский биатлонист Гу Цан.

Чемпион Азиады биатлонист Владислав Киреев и серебряный призер Вадим Куралес / Фото sportplustv.kz

В соревнованиях по фристайл-акробатике среди смешанных команд сборная Казахстана в составе Аяны Жолдас, Шерзода Хаширбаева и Асана Асылхана набрала 235,39 балла и завоевала серебряную медаль, уступив команде Китая. Третье место у команды Японии.

Еще одну награду казахстанские фристайлисты завоевали в синхронных прыжках среди женских команд. Бронзовыми призерами стали Ардана Маханова и Аяна Жолдас, на счету которой уже три медали этих Азиатских игр.

В лыжной гонке на дистанции 10 км свободным стилем Олжас Климин завоевал бронзу Азиады. Выступавшие в этой гонке костанайские лыжники Владислав Ковалев и Наиль Башмаков заняли соответственно шестое и десятое места.

На дистанции 500 м в скоростном беге на коньках 14-й и 15-й результаты показали представители Костанайской области Никита Важенин (36,19 сек.) и Роман Биназаров (36,62 сек.).

На счету нашей страны теперь 13 медалей Азиады - три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые, и с этим показателем Казахстан располагается на четвертой строчке медального зачета. Тройку лидеров в этом зачете составляют Китай - 69 наград (26 золотых, 23 серебряных, 20 бронзовых), Южная Корея - 34 (12, 12, 10) и Япония - 20 (5, 5, 10).

Азиатские игры-2025 продлятся до 14 февраля, а сегодня за медали Азиады поборются лыжные команды в женской эстафете 4х5 км и в мужской эстафете 4х7,5 км.