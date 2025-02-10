По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 февраля, осадков не будет, а на севере, востоке и западе ожидается туман. В среду, 12 февраля, на севере, западе и востоке области снег, низовая метель, на западе и севере - туман.





В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду снег, низовая метель.

- В ночь на вторник по области термометры покажут 9-14, на востоке и юге 18 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -2...-7°С, на востоке -10°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -10...-15°С, на востоке до -18°С, днём термометры покажут -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -10...-12°С, днём -4...-6°С. В среду: ночью -12...-14°С, днём -7...-9°С.

В ближайшие двое суток ожидается переменный юго-западный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с , с усилениями в среду до 15-20 м/с в дневное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ