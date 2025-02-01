Мне выпечка с использованием сыра всегда дарит чувство глубокого удовлетворения. Не только потому, что вкусная, но и в связи с осознанием себя рачительной хозяйкой. Честно - вкусный свежий сыр я и так съем, но, бывает, залежится где-то кусочек, подсохнет, загрустит от невостребованности. Для крекеров - то, что надо.

Готовка этого сырного печенья занимает меньше часа

Можно, конечно же, на их изготовление вообще пустить кусочки сыра разных сортов. Консистенция - чтобы можно было через терку пропустить, поэтому лучше брать потверже. Но я свой, который был мягковат, просто оставила на ночь в холодильнике без обертки. Отлично подсох.

Дальше все очень просто. Продуктов требуется мало, так что лучше все их разом разложить на столе.

Натереть сыр на мелкой терке. Если не очень соленый, добавить щепотку соли и муку. Аккуратно, прямо белыми ручками перемешать сыр с мукой. Добавить сухих специй. По рецепту требуется тимьян. Он у меня на даче растет, так что был в наличии. Еще я паприки немного посыпала, для цвета. А вы кладите, что хотите. Можно зелень сухую. Можно перчика. Дело ваше.

Дальше - масло. По рецепту полагается изрубить на кубики и добавить к сырно-мучной смеси. Я холодное масло натирала на крупной терке, предварительно обмакивая кусок в муку. Удобный вариант измельчения. Масло соединяем с мукой и сыром, добавляя пару ложек холодной воды. Вымешиваем тесто до гладкости. Делим его на три части. Из каждой раскатываем круглую лепешку (есть силиконовый коврик - прекрасно, но у меня и на обычной деревянной доске нормально получилось). Тонко не надо. Полсантиметра - в самый раз. Разрезаем на сегменты-треугольники. И на каждом подручными средствами делаем 2-3 дырочки, чтобы печенье походило на сырные ломтики.

У меня пекарской бумаги не нашлось, я просто присыпала противень мукой. Печь минут 5-7 при 180°С. Не передержите.

По желанию печенье можно сделать более соленым и/или более острым. Любители кладут в него сушеный чеснок.

Ингредиенты

200 г сыра, 200 г муки, щепотка соли, щепотка сухого тимьяна, 180 г сливочного масла.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ