Определился состав сборной Казахстана по лыжным гонкам для участия в IX зимних Азиатских игр, которые пройдут в Китае с 7 по 14 февраля.

Окончательно участники зимней Азиады определялись на прошедшем в Щучинске третьем этапе Кубка Восточной Европы. В программу заключительного этапа входили спринтерская гонка на 1,5 км классическим ходом, скиатлон на 20 км (10+10) и гонка свободным ходом на 10 км.

Победитель скиатлона на этапе Кубка Восточной Европы Владислав Ковалев (в центре) / Фото vk.com/schuchinsk_ski

В мужской спринтерской квалификации лучшим из костанайских лыжников был воспитанник ШВСМ, мастер спорта международного класса Владислав Ковалев, показавший четвертый результат. Дойдя до финала, он финишировал в забеге вторым и стал серебряным призером.

В спринтерской квалификации среди женщин шестой результат показала костанайская лыжница мастер спорта Мария Люфт (ШВСМ), также дошедшая до финала и тоже ставшая в итоге серебряным призером III этапа Кубка Восточной Европы.

В десятках сильнейших в спринтерских гонках были еще три лыжника Костанайской области. У мужчин Наиль Башмаков занял в итоговом протоколе седьмое место, а лидер Кубка Восточной Европы, участник двух зимних Олимпийских игр мастер спорта международного класса Виталий Пухкало из Рудного замкнул десятку. У женщин дошла до полуфинала и заняла девятое место Аида Хажиева (ШВСМ).

Победитель Кубка Восточной Европы Виталий Пухкало / Фото instagram.com/skicenter_life

Очень упорной борьба за медали получилась в мужском скиатлоне, в котором победителей и призеров разделила всего одна десятая секунды. Первым на финише был Владислав Ковалев, преодолевший 10 км классическим стилем и 10 км свободным стилем за 52 мин. 12,7 сек. Вторым финишировал Ернар Нурсбеков из Абайской области - 52.12,8 и третьим стал Олжас Климин из Акмолинской области - 52.12,9. С секундным отставанием от призовой тройки финишный створ пересек Наиль Башмаков - 52.13,9 и шестым финишировал Виталий Пухкало - 52.42,0.

В женском скиатлоне молодая костанайская лыжница Дарья Ким заняла 11-е место.

На дистанции Наиль Башмаков / Фото vk.com/grosport

В мужской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем уверенную победу одержал Наиль Башмаков, показавший результат 24 мин. 58,7 сек. А Владислав Ковалев завоевал бронзовую медаль - 25.13,6. У Виталия Пухкало пятый результат - 25.54,1.

В женской аналогичной гонке Аида Хажиева заняла восьмое место, а Мария Люфт была десятой.

По итогам трех этапов победителем Кубка Восточной Европы стал Виталий Пухкало, занявший на первом этапе третье место в спринте на 1,2 км классическим стилем и ставший дважды первым в гонках на 10 км классическим и свободными стилями, а на втором этапе финишировавший вторым в масс-старте на 20 км классическим стилем и ставший победителем в гонке на 10 км свободным стилем. Пухкало и победитель среди женщин Надежда Степашкина из Акмолинской области получили индивидуальные квоты для участия в оставшихся этапах Кубка мира сезона-2024/2025 и в первом этапе следующего сезона.

А по итогам второго и третьего этапов Кубка Восточной Европы определились участники зимней Азиады. В их числе лыжники из Костанайской области Владислав Ковалев, Наиль Башмаков и Мария Люфт.

Также по итогам трех этапов определились участники юниорского и молодежного чемпионата мира, который пройдет с 3 по 9 февраля в Италии в провинции Бергамо. В состав юниорской сборной Казахстана включены молодые костанайские лыжницы Аида Хажиева и Дарья Ким, а в составе молодежной сборной нашу страну в Италии будет представлять Анастасия Ротова из Рудного.