В минувшие выходные в Рудном на паркете «Аят Арены» прошли матчи 21-го и 22-го туров чемпионата Казахстана по футзалу между местным «Аятом» и столичной «Астаной».

«Аят» перед этими поединками занимал четвертое место, набрав 27 очков, и его разделяли с соперником пять строчек в турнирной таблице и десять очков.

Игрок «Аята» и национальной сборной Казахстана Ерсултан Сагындыков оформил дубль в ворота «Астаны» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Однако идущей девятой «Астане» не помешало это всухую выиграть первый тайм первого матча в Рудном. На 6-й минуте иранский игрок сборной Азербайджана Хади Али Ахмади открыл счет ударом слева с острого угла. Через шесть минут Владимир Дегтярев во второй раз огорчил вратаря рудничан Рауана Сисенгалиева. А на 16-й минуте защитник гостей Алихан Сайранов подключился к атаке и завершил красивую комбинацию своего клуба.

На пятой минуте второго тайма Игорь Шушу отквитал один мяч, а затем на 27-й и 33-й минутах после дальних ударов дважды поразил ворота гостей Ерсултан Сагындыков - 3:3.

Однако за пять минут до конца матча Ильяс Бердалин вновь вывел «Астану» вперед. Но буквально тут же Антон Рындин великолепным ударом слева под перекладину почти от лицевой линии вновь сравнял счет. А на 37-й минуте Лазар Маринкович отлично сыграл на добивании и впервые в матче вывел «Аят» вперед. И все же гостям удалось избежать поражения, и на 39-й минуте Данил Карпюк сравнял счет - 5:5.

Проведя работу над ошибками, «Аят» намного активнее начал второй матч, и к пятой минуте второго матча уже вел в счете 2:0. У рудничан сначала отличился капитан команды Азат Валиуллин, а затем Антон Рындин. А на 11-й минуте Леандерсон сделал счет 3:0.

Но еще до перерыва Карпюк отквитал один мяч, а в самом начале второго тайма Дегтярев с его же передачи сократил отставание до минимума, вернув интригу в матч - 3:2.

Ближе к середине встречи Валиуллин оформил дубль, а Шушу сделал счет еще более комфортным - 5:2. «Астана» перешла на игру с пятью полевыми игроками и на 30-й минуте Хади Ахмади забил третий гол в ворота хозяев.

Через четыре минуты Иван Марахов ударом из своей штрафной площади поразил пустые ворота гостей - 6:3. И в самом конце встречи команды обменялись голами. У гостей отличился Мирас Мурат, а точку в матче поставил Маринкович - 7:4.

Набрав в этих турах четыре очка, «Аят» (31 очко) поднялся на третью строчку в турнирной таблице. А первые две строчки занимают одержавшие по две домашних победы «Кайрат» (45 очков), выигравший у «Ордабасы» (3:2 и 13:1), и «Семей» (42 очка), взявший верх над «Каспием» (6:4 и 1:0). На четвертую строчку опустился «Жетысу» (30 очков), дважды уступивший в гостях «Актобе» (3:4 и 1:9). Четыре очка набрал и оставшийся пятым «Атырау» (28 очков), игравший дома с «Байтереком» (3:3 и 7:2).

Следующие матчи чемпионата «Аят» проведет 8 и 9 февраля в Шымкенте против «Ордабасы».

А в начале февраля сборная Казахстана по футзалу проведет матчи основного раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года со сборной Дании. Готовиться к этим матчам национальная сборная будет в Астане, а на учебно-тренировочные сборы главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака вызвал 16 игроков, в числе которых и два представителя «Аята» - Азат Валиуллин и Ерсултан Сагындыков.

Первый матч сборной пройдет 1 февраля в Дании в спортивном комплексе «Броагер Спарекассе Скансен» города Сеннерборг. А 5 февраля в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится ответный поединок.