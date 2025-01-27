По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 января, утром и днём на западе, севере и востоке области ожидаются снег, метель, на западе и юге - туман. В среду, 29 января, снег с метелью прогнозируется по всей территории области, включая Костанай.





- В ночь на вторник термометры покажут 15-20, на севере области 12 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем -5...-10°С, на севере -2°С. В среду температура воздуха будет одинаковой ночью и днём: 0...-5°С, на востоке -8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -15...-17°С, днём -2...-4°С. В среду: ночью -3...-5°С, днём -1...-3°С,.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В среду ветер будет северо-западным, 9-14 м/с, с периодическими усилениями на севере и западе области до 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



