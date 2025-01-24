По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 января, на территории области осадки не ожидаются, на юге - туман. В воскресенье и понедельник, 26-27 января? снега не будет, туман прогнозируется на юге и западе.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу — переменная облачность, без осадков.

- В субботу, ночью будет 18-23, на юге области 28 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 12-17, на востоке 20 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье термометры покажут -15...-20 °С, на востоке -23 °С, днём -10...-15 °С. В понедельник ночная температура температура будет в пределах -20...-25 °С, на севере -17 °С. Днём по прогнозу — вновь умеренный мороз -10...-15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -19...-21 °С, днём -14...-16 °С. В воскресенье: ночью -18...-20 °С, днём -13...-15 °С. В понедельник: ночью -20...-22 °С, днём -13...-15 °С.

В субботу синоптики прогнозируют южный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере области до 15-20 м/с. В воскресенье ветер ожидается юго-восточный, 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае. В понедельник, при сохранении скоростных характеристик, ветер сменит направление и будет дуть с северо-запада.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ