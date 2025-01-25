Историю спасения кошки по кличке Забава рассказала «НГ» жительница Костаная Ирина.

В жизни Забава выглядит не так сурово, как на фотографии

- Прошлой весной, когда еще было прохладно, дворовая кошка родила котят на крыше трансформаторной будки, - вспоминает она. - Поздно вечером удалось спасти их с помощью ребят, которые играли во дворе. Залезли на дерево и достали двух новорожденных котят, которые сильно плакали - очень холодно было.

К сожалению, брат Забавы умер. Ну а кошку удалось спасти. Сейчас Забава живет в доме Ирины. Кошка приучена к лотку, стерилизована. Как отмечает ее спасительница, Забава очень активная и не подойдет людям, которые любят спокойных животных.

- Очень любопытная, ей до всего есть дело! Ходит за людьми хвостом. Она - именно компаньонка, - рассказала Ирина. - Очень любит вкусности. Хотя с детских лет живет в семье, у нее, как у интернатовских детей, все время чувство голода.

Чтобы забрать Забаву, напишите по номеру телефона в WhatsApp +7-777-298-02-45.

Фото из личного архива