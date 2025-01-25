Найдется ли в Костанайской области водоем, где бы не встретился этот игривый экстравагантный полосатик? Ну разве что какой-нибудь крохотный частный прудок.

За окуня обидно

Окуня принято считать сорной рыбой, потому что его неизмеримо много в наших краях, не ведется его промысел, нет никаких ограничений на его отлов в нерестовый период. Может быть, поэтому время от времени этот игривый яркий веселый «матросик» на нас, людей, обижается. И тогда приходят заморы. Как это произошло когда-то на наших костанайских пригородных водоемах, известных в народе как Чистые пруды. Окуня там было - ловить не переловить, за 5-6 часов рыбалки счет шел не на килограммы, на мешки. Мы сами с Сабанеем в те фантастические окуневые рыбалки меньше двух мешков полосатика в те времена не ловили. И причем только на мормышку! Да и рыбка была отнюдь не мелкая: каждая в среднем 300-600 г, частенько и килограммовый красавец-горбач попадался. На льду тех прудов рыбачили тогда даже не сотни, а тысячи любителей, причем не только казахстанцев. Мы часто встречали в свои приезды сюда россиян из Курганской, Челябинской и даже Тюменской, Свердловской областей. И никому даже в голову тогда не могло прийти, что всего этого рыбацкого кайфа когда-нибудь не будет.

Вот это клев! / Фото автора

А его не стало… В тот трагический для местного окуня год лед на прудах достиг метровой толщины, в отсутствие паводков глубина уменьшилась, а плотность рыбы увеличилась. От замора не уберегли даже тысячи пробуренных лунок. Наверное, спасти тогда окуневый «народ» могла бы усиленная профессиональная аэрация, но о ней никто не позаботился, водоем был бесхозный. И вот уже более 10 лет окуневого «народа» на прудах нет. Восстановится ли его популяция? На этот вопрос ответа, увы, нет.

Честно говоря, за окуня мне обидно. Рыбка-то по большому счету замечательная. Если ежедневно глотать всего-то по 200 г этой рыбки, то можно обеспечить своему любимому организму суточную потребность в аминокислотах. Мало того, доказано, что при постоянном употреблении мяса окуня в пищу улучшается память, приходит в норму давление, повышается работоспособность и исчезает депрессия. В этом оптимисте много белка, мало жира и совсем нет углеводов. С учетом того, что и калорийность его невысокая - всего 82 ккал на 100 г продукта - окуня можно постоянно употреблять во время диеты. В мясе речного окуня много витаминов группы В, А, С, D и Е, кальция, фосфора, магния, железа, цинка, калия, магния, натрия, йода. Не говоря о том, что это просто вкусная рыба, да еще и с совсем малым количеством косточек. Причем он вкусен при любых способах приготовления: жареный, запеченный, копченый, тушеный, вареный. Фантастической получается уха из свежевыловленного окуня, сваренная тут же, на берегу, на костре под звездным небом. И такая же вкусная наутро в холодном виде, когда становится почти холодцом.

Дома я приноровилась варить из окуня рыбный суп. Сначала он готовится, как обычный рисовый или перловый, но в финале варки к нему добавляю тушки выпотрошенного, но даже не чищенного окуня. После того как рыба сварится, ее надо вынуть, снять чешую, удалить хребет и косточки, а затем мясо снова отправить в суп. Блюдо получается очень сытным и нежным.

Конечно, я знаю и таких, кто предпочитает с окунем не связываться. Ну хотя бы за то, что чистить его для них - сущая каторга. Да, чешуя у этого «мачо» мелкая и плотная, а шипы и лучи на плавниках острые, без плотных перчаток и специальной рыбочистки не обойтись.

Не всегда легко поймать окуня, даже если знаешь, что его плотность в водоеме очень высока. Вот как сейчас на озерах Васильевского накопителя вблизи Рудного. Окуня в водоемах неимоверно много, но клюет он не каждый день и совсем не у каждого. Можно через сутки приехать сюда и найти свои уловистые вчерашние лунки, но удивиться тому, что не будет на них даже поклевки. Вот такая эта, загадочно-непредсказуемая, наша сорная рыба.

Когда поклевки не в счет

В отличие от нас, рыболовов-любителей, спортсмены отправляются на рыбалку не затем, чтобы расслабиться, отдохнуть, помедитировать на поплавок или сторожок, порадоваться поклевкам... Для них важно найти, понять и, главное, поймать рыбу. Даже в том случае, если заведомо известно, что она будет выпущена. А еще важен дух состязания, спортивного азарта, опыта, уровня подготовки. И не только в единоборстве с рыбой, с рыболовами-соперниками.

Победители кубка Костанайской области / Фото организаторов соревнований

В прошедший выходной на Каратомарском водохранилище, вблизи поселка Нагорный, прошли очередные соревнования открытого кубка Костанайской области по спортивному лову рыбы со льда на мормышку. Цель состязаний - выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды нашей области для участия в республиканском чемпионате. Турнир был посвящен памяти нашего известного рыболова-спортсмена Дмитрия Мысюка и проводился уже в третий раз. Ныне в нем принимали участие 19 рыболовов из Костаная, Карабалыка, п. Банновка, ст. Тобол, Рудного.

Председатель Костанайского филиала Федерации спортивного рыболовства РК Анатолий ПОРОНИЧЕНКО поделился с «НГ» наблюдениями и впечатлениями о турнире.

- Погода в тот день не была плохой: температура час от часу постепенно поднималась, но порывистый ветер не давал участникам расслабляться. В первом туре, который проходил, согласно положению, в течение трех часов - с 9.00 до 12.00, рыба была более активной, так что участникам не надо было часто перемещаться от лунки к лунке. Использовали различные прикормки: и увлажнение, и живой компонент - кормового мотыля, мормыша. Рыба, правда, не сразу отзывалась на вкусные лакомства, но, распробовав, все-таки задерживалась в точке кормления. Во втором туре, который был проведен после обеда, на протяжении следующих трех часов рыба стала клевать гораздо хуже. Учитывая ее капризы, каждому спортсмену приходилось активно сновать по своему сектору, бурить много лунок, уповая на разные ухищрения, опыт, знания. Рыба попадалась разнообразная, но некрупная плотва была основной в уловах, окушки клевали реже и также небольших размеров. Подлещик попадался еще реже, но он очень хорошо добавлял веса в уловах участников. Были ерши, а еще, как ни странно, небольшой щуренок попался на мормышку. Самым мелким оказался ершик в 3 грамма, которого выловил Иван Кривенко. Самую большую рыбину - подлещика на 714 г - поймал Игорь Сушко. Ну а пьедестал заняли Дмитрий Елиссев (Костанай) - 1-е место, Александр Аралкин (Карабалык) - 2-е место, Вячеслав Маховик (Костанай) - 3-е место.

Впереди - республиканские старты, на которых костанайские рыболовы-спортсмены уже не новички. Пожелаем же им и впредь достойно представлять нашу область, нашу рыболовную армию.

Клев-инфо