Вкусы меняются, мы усердно осваиваем приготовление на своих кухнях круассанов, пирожных «Павлова», дубайского шоколада. Но и сегодня мне редко встречаются люди, способные отказаться от незатейливого домашнего угощения, которое умели готовить наши бабушки и прабабушки. Продукты требуются самые незатейливые. Похрустим?

Такое лакомство приятно подарить хозяевам дома, куда приглашен в гости

Готовить ну очень просто. Нюанс только один - кефир, которым пользуемся, должен быть погуще, тогда тесто потребует меньше муки. На всякий случай купленный в магазине лучше отстаивать, чтобы более жидкая часть поднялась наверх и ее можно было бы аккуратно слить. У нас дома мама из деревенской простокваши отскочившую сыворотку тоже сливала.

В миске слегка взбейте яйцо со щепоткой соли, добавьте кефир, хорошо перемешайте. Теперь влейте стопочку водки. И засыпайте просеянную муку. И вымесите эластичное тесто. Никакой соды. Никакого разрыхлителя. И сахара в нем тоже нет.

Тесто должно получиться мягче пельменного, но при этом не липнуть к рукам. Во всяком случае, после того как вы дадите ему минут 20 полежать в закрытой посуде или в пакете.

Затем его надо раскатать в тонкий пласт, ну чуть толще, чем на пельмени. Нарезать на полоски, а потом на прямоугольники. Размер произвольный, но обычно это сантиметра 3 на 8-9. Такие и формовать удобно, и жарить. Традиционно в центре прямоугольничка делаешь ножом небольшой разрез, сквозь который продеваешь и выворачиваешь один конец заготовки. Если у вас прямоугольник длинный и тонкий, можно вывернуть и дважды, форма будет более прихотливой. А можно и вообще не мудрить, жарить без всяких «вывертов», тогда имеет смысл тесто раскатать потоньше.

Жарят хворост в большом количестве раскаленного растительного масла. Идеально, если есть фритюрница. Жарится он быстро, не сожгите. Готовый надо выложить на бумажное полотенце. Пусть на нем и остынет. А остывший обильно посыпьте сахарной пудрой, можно и с отдушкой.

Кстати, есть другой вариант. Тоже очень вкусный. Вот там в тесте есть сахар и сода. Иногда кефир разводят пополам со сметаной. Без водки. Тесто раскатывается потолще. Хворост получается сдобнее. Это скорее вариант пышек. Поначалу он тоже сверху хрустит, а внутри - мягкий, прелесть. А потом хрусткость утрачивает, но вкус-то остается. Пробуйте так и этак.

Ингредиенты

Для хрустящего хвороста: 1 яйцо, щепотка соли, 150 г густого кефира, 40 мл водки, 200-220 г муки, 50 г сахарной пудры (на посыпку).

Для мягкого: 2 яйца, 1 ст. кефира, щепотка соли, 1 ч. л. соды, 2 ст. л. сахара, 3 ст. муки.

Фото Mariya