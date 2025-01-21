Об этом на совещании в акимате Костаная 20 января сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Акбопе МАНАТОВА. Если в 2024 году АСП была выплачена 882 семьям (13 067 тенге на человека) в сумме 529,7 млн тенге, то в 2025 году на эти цели выделено 1,5 млрд тенге.

До сих пор снижение числа получателей АСП свидетельствовало об эффективности работы государственных служб по вовлечению людей в занятость, повышению их благосостояния в связи с трудоустройством. Например, в сравнении с 2023 годом число получателей помощи в прошлом году уменьшилось на 446 семей. Однако в этом году семей, которые будут иметь право на адресную социальную помощь, точно будет больше.

- Увеличение выделенных средств связано с внедрением методики расчета с использованием величины медианного дохода, в связи с чем ожидается увеличение количества получателей АСП, - пояснила Акбопе Манатова. - Также в текущем году обследование жилищно-бытовых условий заявителей на получение АСП проводится в электронном формате. Члены участковых комиссий работают в своих мобильных телефонах, где делают необходимые фото и записи, которые тут же подписываются заявителями через специально установленную программу (FSM Social).

Медианный принцип при назначении адресной социальной помощи (АСП) введён в Казахстане с начала января 2025 года. Говорить же об этом начали значительно раньше. В 2022 году, обсуждая в мажилисе проект Социального кодекса, министр труда и социальной защиты населения Тамара ДУЙСЕНОВА сообщала, что «черта бедности для назначения АСП будет исчисляться исходя из величины медианного дохода вместо прожиточного минимума»

- Был изучен опыт других стран. США, Канада, Дания, Норвегия, Австрия, Германия используют этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия семей, - цитировала тогда kazpravda.kz министра.

В соответствии с Социальным кодексом РК с 1.01.2025 года черта бедности для назначения АСП определена на уровне 35% от медианного дохода, но не ниже действующего уровня, то есть 70% от прожиточного минимума.

Пример: по данным Бюро национальной статистики, в III квартале 2024 года уровень медианной зарплаты в Казахстане составил 269 378 тенге. При такой медиане АСП полагается гражданам, чей ежемесячный среднедушевой доход ниже 94 282.

Медиана - срединное значение, но не аналог среднего арифметического, когда доход олигарха плюсуется с зарплатой санитарки, а затем сумма делится на двоих и выводится, якобы, средняя зарплата. Медианный доход, рассчитываемый органами государственной статистики поквартально, обозначает именно срединное значение, относительно которого половина населения имеет доходы выше этой величины, а другая половина – ниже.

Арифметический пример: в ряду цифр 7, 9, 12, 15, 17 медиана - 12. Если количество исходных значений четное, то два рядом стоящих срединных показателя суммируются и делятся пополам.

Считается, что использование медианного дохода в расчётах позволяет объективнее оценивать уровень бедности, исключая преимущественное влияние крайне высоких или крайне низких доходов на средние показатели.