В Рудном на паркете «Аят арены» прошел матч 16-го тура регулярного чемпионата Казахстана по футзалу между местным «Аятом» и «Жетысу». Гости лидировали в чемпионате в декабре на момент старта розыгрыша Кубка РК, от участия в котором они отказались, объяснив это финансовыми трудностями.

Пять мячей из девяти провел в ворота «Жетысу» в двух матчах Жеже / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Первый матч между этими командами завершился победой рудничан. Перед ним стало известно, что решением контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола за отказ от участия в Кубке Казахстана МФК «Жетысу» оштрафовали на 1,1 млн.

Во втором матче в Рудном на 8-й минуте гости усилиями Турехана Досова открыли счет. На 16-й минуте его сравнял капитан «Аята» Азат Валиуллин, замкнувший подачу с правого края Жеже при розыгрыше углового удара. Но тот же Досов перед самым перерывом вновь вывел гостей вперед, оформив дубль - 1:2.

Во втором тайме два гола на 25-й и 32-й минутах в исполнении автора хет-трика в первом матче Жеже вернули лидерство «Аяту». Однако через четыре минуты нападающий «Жетысу» Нурканат Бактияров восстановил равновесие - 3:3. А еще через две минуты мяч вновь влетел в ворота рудничан после автогола - от ноги прерывавшего передачу Ивана Марахова.

За полторы минуты до окончания встречи бразильский игрок сборной Азербайджана по футзалу Финео де Араужо довел преимущество гостей до двух голов. Но через полминуты сербский универсал рудничан Лазар Маринкович вернул интригу в матч.

И все же последнее слово осталось за гостями, заработавшими за семь секунд до финального свистка право на дабл-пенальти. Досов ударом с 9-ти метров переиграл вратаря «Аята» Рауана Сисенгалиева, оформив хет-трик. А рудничане после победы накануне со счетом 5:3 уступили с той же разницей - 4:6.

Главный тренер «Аята» Василий СМОЛИН сказал после матча:

- Игры получились разными. В первой встрече организованно сыграли в обороне и позволили создать сопернику минимум моментов. В повторном матче с самого старта не справились эмоционально. Возможно сказалась усталость, и надо было сделать корректировки с составом. Позже проанализируем игру, подумаем.

«Аят» (23 очка) сохранил за собой пятую строчку в турнирной таблице, которую возглавляет «Кайрат» (33 очка), не проигравший в этих турах на своем паркете занимающему восьмое место «Байтереку» (18 очков) - 2:2 и 6:2. А на вторую строчку, обойдя «Жетысу» (27 очков), поднялся «Семей» (30 очков), дважды дома переигравший «Астану» - 4:1 и 4:2. Идущий четвертым «Ордабасы», опережающий «Аят» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, дважды уступил в гостях одержавшему свои первые победы в чемпионате и впервые покинувшему последнее место «Тулпару» - 1:2 и 2:3. А преследующие рудничан «Атырау» и «Актобе» (по 21 очку) дважды сыграли в Атырау вничью - 3:3 и 4:4.

Матчи 17-го и 18-го туров «Аят» проведет в Уральске против «Байтерека», а 24-го и 25-го января будет принимать в Рудном «Астану».