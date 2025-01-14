Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов назвал спортсменов из национальной сборной, от которых ожидают высоких результатов на IX зимних Азиатских играх. Он назвал претендентов на медали в шести дисциплинах, передает Informburo.kz.

На заседании правительства он сообщил, что проводы на Азиаду планируется провести 30 января в легкоатлетическом спортивном комплексе "Казахстан" в Астане.

Он назвал следующих спортсменов, которые имеют наиболее высокие шансы:

Биатлон – призёр зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин из Акмолинской области и двухкратный призёр Универсиады 2019 года Асет Дюсенов из Алматинской области.

Лыжные гонки – бронзовая призёрка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина из Акмолинской области.

Конькобежный спорт – победительница четырёх континентов 2023 года Надежда Морозова из СКО, серебряный призёр Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы из Астаны.

Шорт-трек – бронзовый призёр Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев из Астаны, серебряный призёр чемпионата мира 2024 года Денис Никиша из Акмолинской области.

Фристайл-акробатика – чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев из Шымкента, бронзовая призёрка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас Аяна из Шымкента.

"Также чемпионами Азии 2024 года является мужская сборная по хоккею с шайбой. Надеемся, что эти спортсмены внесут свой вклад в копилку наград нашей страны", – сказал Мырзабосынов.

За подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Они опытные специалисты, которые приложат все усилия для удачного выступления спортсменов, заверил министр.

Принимать Азиаду-2025 будет китайский Харбин, уже имеющий опыт в организации этих Игр. В прошлый раз китайский город проводил Игры 29 лет назад - в 1996 году, сообщает olympic.kz. В 2011 году зимняя Азиада была проведена в Казахстане. Часть соревнований состоялась в Астане, часть - в Алматы. Последние на сегодняшний день Азиатские игры прошли в 2017 году в Саппоро (Япония).

В этом году медали будут разыграны в 11 видах спорта. За награды будут бороться представители шорт-трека, конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея на льду, керлинга, горнолыжного спорта, сноубординга, фристайла, лыжных гонок, биатлона, лыжного альпинизма. Азиада пройдет с 7 по 14 февраля 2025 года.