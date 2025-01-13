С 1 сентября в Казахстане повысят стипендии для студентов вузов и колледжей в два раза, сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования. При этом для отдельных категорий студентов установили специальные надбавки, передает Informburo.kz.

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У студентов бакалавриата стипендия повысится до 52 372 тенге, а у обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге, у магистрантов – 117 098 тенге, у докторантов – 262 500 тенге.

Обучающиеся в интернатуре будут получать стипендию в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге.

При этом в случае сдачи экзаменационной сессии на отлично у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категорий студентов установили надбавки к стипендиям. На них имеют право:

лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование: на бакалавриате – 94 651 тенге, в магистратуре – 204 921 тенге, докторантуре – 459 375 тенге;

лица с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний: на бакалавриате – 78 558 тенге, в магистратуре – 175 647 тенге, интернатуре – 142 293 тенге;

лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой: на бакалавриате – 68 083 тенге, в магистратуре – 152 227 тенге, интернатуре – 123 320 тенге.

Отличившиеся в учёбе студенты также могут получить президентскую стипендию в размере 104 744 тенге. Она назначается по решению учёного совета вуза бакалаврам с третьего курса и магистрантам со второго курса обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.