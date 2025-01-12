Очень насыщенным на события получилось окончание года для рудненского МФК «Аят» - это и групповой этап Кубка РК, и чемпионат Казахстана по футзалу, и вызов игроков и тренера клуба в национальную сборную для участия в квалификационном раунде чемпионата Европы, финальная стадия которого пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии.

Ерсултан Сагындыков открыл счет забитым мячам «Аята» в наступившем году / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Сборная Казахстана после выступления на чемпионате мира 2024 года по футзалу в Узбекистане, где она дошла до четвертьфинала и уступила там сборной Аргентины, в рейтинге УЕФА занимала второе место после команды Португалии, а в рейтинге ФИФА располагалась на пятом месте после сборных Бразилии, Португалии, Аргентины и Испании.

И в новом квалификационном турнире - основном отборочном раунде чемпионата Европы-2026 наша сборная попала в группу 6 вместе с командами Армении, Дании и Албании.

В середине декабря состоялись первые два матча этого отборочного турнира, в которых казахстанцы сыграли со сборными Албании и Армении. На эти матчи в национальную сборную Казахстана были вызваны главный тренер МФК «Аят» Василий Смолин, в качестве ассистента главного тренера, которым является бразильский специалист Кака, а также игроки Азат Валиуллин, Нурмухаммед Исмайлов и Ерсултан Сагындыков.

Отборочный матч против сборной Албании прошел в столице этой страны городе Тиране и завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Казахстана.

Автор первого хет-трика в наступившем году Жеже / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Во втором матче наша сборная в Алматы во Дворец спорта имени Балуана Шолака принимала команду Армении, в стартовом матче переигравшей дома сборную Дании (4:3), и сыграла вничью - 4:4. Автором одного из голов стал Валиуллин, сказавший после матча:

- Было много моментов, хотелось выиграть дома. Игра в атаке у нас получалось неплохо, по воротам били часто. Но хорошо отыграл матч вратарь соперника. Я думаю, реализации нам сегодня не хватило, и штанга спасала соперника. Но у нас еще есть игра на выезде. Сегодня - ничья, а на выезде будем стараться победить.

В декабре же в Актау в спортивном комплексе «BS Arena» состоялись матчи группового этапа Кубка Казахстана сезона-2024/2025, участниками которого стали команды чемпионата Казахстана, четыре команды Первой лиги и любительская команда «BS Stroy». «Аят» играл в группе «В», где его соперниками были МФК «Жанаозен», МФК «Ордабасы» (Шымкент) и команда из первой лиги карагандинская «Биосфера». На этом этапе определялись участники 1/4 финала, которые затем разыграют путевку в «Финал четырех».

В первом матче рутдничане разгромили «Жанаозен» со счетом 8:2, а авторами голов стали Азат Валиулин и Жеже - по 2, Леандерсон, Лазар Маринкович, Азиз Нагашыбай и Иван Марахов. Затем рудненский клуб одержал победу над «Ордабасы» - 5:2 (Игор Шашу - 3, Маринкович, Жеже). А завершил групповой этап «Аят» победой над «Биосферой» (Шашу - 2, Маринкович, автогол).

И перед самым Новым годом «Аят» провел матчи 13-го и 14-го туров чемпионата Казахстана в гостях против «Актобе». В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1, гол у рудничан забил Шашу. Во втором поединке рудничане победили со счетом 5:3. Два гола у «Аята» забил Ерсултан Сагындыков, а по одному - Азат Валиулин, Лазар Маринкович и Леандерсон.

Минувший год «Аят» завершил на пятом строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав в 12 играх 20 очков. Год назад же рудничане возглавляли турнирную таблицу с 32 набранными в 14 матчах очками.

Первым же соперником в наступившем году стал МФК «Жетысу», матчи с которым стали первыми домашними играми для «Аята».

Вчера на паркете «Аят арены» прошла первая встреча. Счет в ней открыл уже на 2-й минуте при розыгрыше углового удара на левом краю Ерсултан Сагындыков, пробивший с лету в правый верхний угол ворот после подачи Жеже. На 17 минуте отличился и сам Жеже, после перехвата мяча в центре площадки переигравший далеко вышедшего из ворот голкипера и поразивший пустые ворота соперника. До перерыва гости ответили голом в исполнении Нурканата Бактиярова.

В начале второго тайма отличился Азат Валиуллин, а через минуту дубль оформил Жеже. Гости также ответили двумя голами бразильских легионеров Финео и Тейшейры на 29-й и 36-й минутах, вернув интригу в матч. Но гол оформившего на последней минуте хет-трик Жеже снял все вопросы о победителе - 5:3.

Сегодня команды проведут повторный поединок.