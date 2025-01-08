Школьников Казахстана будут обучать первой рабочей профессии на базе колледжей
Министр просвещения Гани Бейсембаев 8 января 2025 года на заседании правительства озвучил, что при сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах Казахстана будут открыты профильные классы, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: primeminister.kz
"При правительстве создана комиссия по проведению Года рабочих профессий. Принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования. Во всех 20 регионах утверждены планы, направленные на повышение престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров, усиление взаимодействия с работодателями", – сообщил Гани Бейсембаев.
По словам министра, план мероприятий по проведению Года рабочих профессий состоит из 70 пунктов, охватывающих 7 направлений:
- Подготовка Атласа новых профессий.
- Реализация концепции профессиональной ориентации.
- Трансформация технического и профессионального образования.
- Подготовка профессионально квалифицированных кадров.
- Создание качественных рабочих мест.
- Защита прав рабочих кадров.
- Предусмотрены меры по повышению имиджа рабочих профессий.
Министр озвучил, что для системного развития работы в этом направлении с учетом потребности регионов в кадрах во всех регионах будет разработан "Атлас новых профессий".
"Новые подходы профориентационной работы позволят учащимся узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. С этой целью будет усилена профориентационная служба в школах, что позволит полностью охватить учащихся профессиональной диагностикой. При сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах будут открыты профильные классы. Будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", – сказал Гани Бейсембаев.
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