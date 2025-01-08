Министр просвещения Гани Бейсембаев 8 января 2025 года на заседании правительства озвучил, что при сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах Казахстана будут открыты профильные классы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz

"При правительстве создана комиссия по проведению Года рабочих профессий. Принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования. Во всех 20 регионах утверждены планы, направленные на повышение престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров, усиление взаимодействия с работодателями", – сообщил Гани Бейсембаев.

По словам министра, план мероприятий по проведению Года рабочих профессий состоит из 70 пунктов, охватывающих 7 направлений:

Подготовка Атласа новых профессий.

Реализация концепции профессиональной ориентации.

Трансформация технического и профессионального образования.

Подготовка профессионально квалифицированных кадров.

Создание качественных рабочих мест.

Защита прав рабочих кадров.

Предусмотрены меры по повышению имиджа рабочих профессий.

Министр озвучил, что для системного развития работы в этом направлении с учетом потребности регионов в кадрах во всех регионах будет разработан "Атлас новых профессий".

"Новые подходы профориентационной работы позволят учащимся узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. С этой целью будет усилена профориентационная служба в школах, что позволит полностью охватить учащихся профессиональной диагностикой. При сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах будут открыты профильные классы. Будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", – сказал Гани Бейсембаев.