В Астане на льду «Барыс арены» прошел четвертый в этом сезоне и второй в этом году матч регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между командами «Номад» и «Горняк».

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Первый поединок года завершился накануне победой рудничан, забросивших в ворота столичного клуба шесть безответных шайб и впервые в этом чемпионате сохранивших свои ворота в неприкосновенности. Эта победа стала уже третьей в сезоне над действующим серебряным призером чемпионата.

В повторном поединке первую опасную атаку провели гости, однако счет открыли хозяева, в составе которых на 3-й минуте отличился 17-летний дебютант «Номада» Александр Семахин.

Спустя четыре минуты нападающий «Горняка» Евгений Степанов, выиграв борьбу за шайбу у правого борта в центральной зоне, прошел с ней до ворот и сравнял счет, неотразимо бросив в ближний угол мимо Романа Калмыкова.

Почти тут же рудничане остались в меньшинстве после удаления Льва Крицина за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Однако игрок ровно минуту отыгравших в обороне гостей Андрей Ревацкий перехватил в своей зоне защиты шайбу и отправил ее к синей линии хозяев, где ее догнал Оскар Юлбарисов. Нападающий «Горняка» убежал от защитника хозяев Абылайхана Сулейменова и, выйдя один на один с голкипером столичного клуба, переиграл его, выведя рудничан вперед.

До первого перерыва «Горняк» еще дважды оставался в меньшинстве после удалений на 14-й минуте за колющий удар Данилы Омельковца и на 19-й минуте за задержку соперника клюшкой Руслана Абдуллаева. Но и этими численными преимуществами хозяева воспользоваться не смогли.

На третьей минуте второго периода защитник «Горняка» Сергей Лазарев после поперечной передачи у своих ворот напарника по обороне Алексея Власкина перевел шайбу открывшемуся перед зоной защиты хозяев у правого борта Роману Поляничеву, который на скорости красиво переиграл защитника и точно бросил по воротам мимо голкипера, увеличив преимущество рудничан.

Борьбу у борта ведут нападающий «Номада» Егор Смольянинов и защитник «Горняка» Алексей Власкин / Фото pro.ligasy.kz

Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать полчаса игрового времени, а до этого гости «отличились» еще двумя удалениями. На 29-й минуте отправился на скамейку штрафников Юлбарисов за блокировку и на 39-й минуте - Анатолий Шишов за подножку. А на 53-й минуте Валерий Гурин, получив шайбу в центре зоны защиты «Номада» после передач Данилы Барабаша и Абдуллаева, точно бросил в правый верхний угол ворот.

Через четыре минуты эта же тройка игроков «Горняка» поставила точку в матче, но на этот раз, автором заброшенной шайбы стал Абдуллаев, а в роли ассистентов выступили Барабаш и Гурин. И «Номад» потерпел четвертое подряд поражение, причем четвертое подряд от рудненского клуба - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

«Горняк» же, одержав шестую подряд победу, с 38 набранными в 32 матчах очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Столько же очков и у «Алматы», но рудничане имеют лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб, являясь при этом самой результативной командой чемпионата. А нападающие «Горняка» Валерий Гурин и Оскар Юлбарисов уверенно лидируют в споре бомбардиров чемпионата, набрав по системе «гол + пас» соответственно 46 (21+25) очков и 42 (16+26) очка.

До завершения регулярного чемпионата «Горняку» предстоит провести еще четыре двухматчевые серии, ближайшая из которых пройдет на домашнем льду 9 и 10 января с карагандинской «Сарыаркой», опережающей рудничан на три очка.

Затем рудничане 17 и 18 января будут принимать ташкентский клуб «Хумо», после чего отправятся в Усть-Каменогорск, где 23 и 24 января сыграют с местным «Торпедо». А свои заключительные матчи перед плей-офф «Горняк» проведет 27 и 28 января в Павлодаре с местным «Иртышом».