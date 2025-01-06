До окончания регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 «Горняку» осталось провести пять двухматчевых серий, первая из которых стартовала вчера в Астане.

Борьбу за шайбу ведет нападающий «Горняка» Данила Барабаш / Фото pro.ligasy.kz

Первым соперником рудничан в наступившем году стал действующий серебряный призер чемпионата столичный «Номад». С этим клубом «Горняк» завершил прошлый чемпионат, проиграв столичным хоккеистам во всех четырех матчах противостояния за путевку в полуфинал. Матчами с «Номадом» же рудничане завершили и программу года в текущем чемпионате, нанеся сопернику два поражения на домашнем льду «Горняк арены» - 5:3 и 6:1.

Перед первым матчем наступившего года команды находились на соседних строчках турнирной таблицы. «Горняк», набрав в 30 матчах 34 очка, занимал шестое место, а «Номад» шел седьмым, отставая на три очка и проведя на два матча больше. У хозяев льда был шанс обойти рудничан в случае успеха в домашней серии.

В очень упорной, но довольно корректной борьбе прошел первый период стартового поединка года. В этом игровом отрезке было всего одно удаление, и шанс открыть счет при игре в большинстве получили хозяева - после того, как на 13-й минуте на скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился капитан «Горняка» Александр Куршук. Но в эти минуты рудничане надежно сыграли в обороне и дважды выручил гостей вратарь Владислав Нурек. Очень близки были к взятию ворот хоккеисты столичного клуба сразу же после возвращения к игре в полных составах, но в этом эпизоде на помощь голкиперу пришла стойка ворот. А за минуту до первого перерыва «Горняк», отбив очередную атаку хозяев, организовал быстрый выпад, и ворвавшийся справа в зону защиты «Номада» Роман Поляничев сделал передачу в центр Евгению Степанову, который открыл счет - 0:1.

Уже на 10-й секунде второго периода «Горняк» удвоил свое преимущество - Александр Катков со своей зоны защиты сделал длинную передачу к синей линии соперника на правый край Виктору Васину, который отдал шайбу открывшемуся перед воротами Никите Ляпунову, а тот переиграл вратаря «Номада» Романа Калмыкова.

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

В этом игровом отрезке гости полностью переиграли столичный клуб, нанеся до второго перерыва еще 14 бросков по воротам и позволив сделать это сопернику лишь 5 раз. А на 37-й минуте Никита Ляпунов от правого борта сделал передачу за воротами Даниле Барабашу, а тот уже с другого края отдал шайбу отрывшемуся перед воротами хозяев Руслану Саввину, который беспрепятственно поразил их, сделав счет разгромным - 0:3.

В заключительной двадцатиминутке рисунок игры не поменялся. Рудничане вновь были намного активнее, о чем говорит и соотношение бросков по воротам в их пользу - 15 против 6. При этом три броска достигли цели.

В середине периода Виктор Васин после передач Руслана Абдуллаева и Ляпунова добрался вдоль линии ворот от правого борта до «пятачка» и поразил ближний верхний угол ворот. На 56-й минуте свое слово сказал и лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин, который после паса от синей линии Алексея Козореза переправил шайбу в ворота хозяев. Он же менее чем через две минуты после передачи из-за ворот от перехватившего там шайбу Оскара Юлбарисова оформил дубль, поставив точку в матче.

«Горняк» нанес третье подряд поражение «Номаду» - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3), впервые в сезоне не пропустив ни одной шайбы. А Гурин после этой встречи довел свой бомбардирский счет по системе «гол + пас» до 44 (20+24) очков. У идущего вторым Юлбарисова - 41 (15+26) очко.

Сегодня вечером команды проведут заключительный матч своего противостояния в рамках регулярного чемпионата.