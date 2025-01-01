Государственные выплаты, бесплатные лекарства и прививки, новые правила для агрегаторов такси и мигрантов, квоты для поступления в вузы и многое другое. Что изменится в жизни казахстанцев в января 2025 года - читайте в материале Tengrinews.kz.

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Размер МРП и прожиточного минимума

В Казахстане утвердили размеры минимальной заработной платы и минимального расчетного показателя на 2025 год. Изменения вступают в силу с 1 января. Если размер МЗП не претерпел изменений и остался на уровне 85 тысяч тенге, как и в прошлом году, то МРП станет выше - 3 932 тенге к 3 692 тенге в 2024 году.

Почти на 3 тысячи тенге повысился прожиточный минимум в стране и составил 46 228 тенге. В 2024 году он был равен 43 407 тенге.

Повышение пенсии

Минимальный размер пенсии с 1 января составляет 62 771 тенге, тогда как в 2024 году он был равен 57 853 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты теперь равен 32 360 тенге против 28 215 тенге в 2024 году. Максимальный размер базовой пенсии составит 50 851 тенге.

Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет повысят на 8,5 процента.

Увеличатся все виды государственных пособий

Пособия по инвалидности повышаются на 6,5 процента: теперь лица с инвалидностью I группы будут получать 101 702 тенге (в 2024 году - 95 496 тенге), лица с инвалидностью II группы - 81 362 тенге (было 76 397 тенге), а лица с инвалидностью III группы - 55 474 тенге (было 52 089 тенге).

Размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца составит с нового года 42 530 тенге при 1 иждивенце (в 2024 году - 39 935 тенге), 78 588 тенге при 2 иждивенцах (в 2024 году - 73 792 тенге), 104 013 тенге при 3 иждивенцах (в 2024 году - 97 666 тенге), 120 193 тенге при 4 иждивенцах (в 2024 году - 112 859 тенге), 127 127 тенге при 5 иждивенцах (в 2024 году - 119 370 тенге) и 138 684 тенге при 6 и более иждивенцах (в 2024 году - 130 221 тенге).

Размер единовременного государственного пособия на рождение ребенка будет равен следующим показателям: на рождение первого, второго и третьего ребенка - 149 416 тенге (в 2024 году - 140 296); на четвертого и более ребенка - 247 716 тенге (в 2024 году - 232 596 тенге).



Размер пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет в 2025 году составит 22 648 тенге на первого ребенка (в 2024 году - 21 266 тенге), 26 777 тенге на второго ребенка (ранее 25 143 тенге), 30 866 тенге на третьего ребенка (было - 28 982 тенге) и 34 995 тенге на четвертого и более ребенка (при 32 859 тенге - в 2024 году).

Пособие для многодетных семей в 2025 году составит 63 030 тенге на четверых детей (в 2024 году - 59 183 тенге), 78 797 тенге на пятерых детей (было 73 988 тенге), 94 565 тенге на шестерых детей (было 88 793 тенге), 110 332 тенге на семерых детей (было 103 598 тенге). Пособие для семей, имеющих восьмерых и более детей, составит 15 728 тенге (было 14 768 тенге) на каждого ребенка.

Изменится черта бедности

С января 2025 года черта бедности будет равна 35 процентам и от медианного дохода за квартал, предшествовавший подаче заявления на государственную адресную социальную помощь, но не менее 70 процентов от регионального прожиточного минимума за тот же период. Ранее черта бедности определялась в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Медианный среднедушевой денежный доход - уровень дохода, для которого одна половина населения имеет значения среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая половина - выше медианы.

Отказ от прививок в электронном виде

Теперь казахстанцы смогут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде. Также, медработник, получивший вызов к привитому лицу, должен немедленно обслужить данный вызов, оказать неотложную медицинскую помощь и госпитализировать его при показаниях. При подозрении на неблагоприятные проявления после иммунизации медработник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сократился объем бесплатных лекарств

С 1 января в Казахстане сокращен перечень лекарств, полагающихся гражданам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Теперь, казахстанцы перестанут получать "Фуросемид" в таблетках, "Ивабрадин" в таблетках, "Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций", "Софосбувир" в таблетках, "Прегабалин" в капсулах и еще 9 наименований.

Заочный формат установления инвалидности

Теперь казахстанцы смогут заочно подтверждать инвалидность, согласно статье 156 Социального кодекса, которая регламентирует порядок установления инвалидности и степени утраты трудоспособности в заочном проактивном формате. В частности, говорится, что уполномоченным госорганом к проведению медико-социальной экспертизы в указанных случаях привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы на основе контракта на оказание экспертных услуг.

Для включения в реестр нужно подать заявление и приложить ряд подтверждающих документов, а затем пройти тестирование. Тесты состоят из 90 вопросов по законодательству РК в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, по основам проведения МСЭ, по оценке потребностей освидетельствуемого лица в мерах соцзащиты.

Запрет на продажу энергетиков молодым казахстанцам

Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения дополнен понятием "энергетический напиток" - таковым считается безалкогольный и слабоалкогольный напиток, имеющий в своем составе кофеин и содержащие его растения (растительные экстракты), таурин, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующее действие, сахар, минеральные вещества, легко усвояемые углеводы, витамины и витаминоподобные вещества, субстраты и стимуляторы энергетического обмена, оказывающие негативное влияние на организм человека при их чрезмерном употреблении, за исключением кофе и чая.

Также вводятся меры по профилактике и ограничению употребления энергетиков. Запрещается реализация энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года, без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, без наличия документов об оценке (о подтверждении) соответствия.

Новые квоты при поступлении в вузы

В частности, изменились квоты приема на учебу в вузы в рамках государственного образовательного заказа для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью - 2 процента (в 2024 году был 1 процент), для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, - 0,2 процента (было 0,5 процента), для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, - 2 процента (был 1 процент), для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, - 2,5 процента (ранее данной квоты не было).

Остальные квоты остались без изменения.

Изменились правила работы агрегаторов такси и таксистов

Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности.

Агрегаторы такси смогут допускать водителя к управлению легковым такси после заключения с ним трудового договора. Подача уведомления осуществляется автоматически. Контроль за соблюдением данных требований возлагается на информационно-диспетчерскую службу такси. Кроме того, таксисты, работающие через интернет-платформы или мобильные приложения, вправе оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства.

Нефинансовая поддержка бизнеса

С 1 января государство окажет государственную нефинансовую поддержку предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой по следующим направлениям: повышение предпринимательского потенциала, развитие женского предпринимательства, поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов, усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг, расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей.

В целях поддержки и развития предпринимательства предлагается комплекс консультативных, образовательных услуг на безвозмездной основе. Для субъектов малого предпринимательства вводится заявительный порядок государственной регистрации юрлиц вместо уведомительного.

Лицензии для организаций спецсоцуслуг

В 2025 году вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. Лицензии будет выдавать Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения. Согласно определению ведомства, лицензия является генеральной, неотчуждаемой, бесплатной и не передается лицензиатом другому физическому или юридическому лицу. Лицензия выдается на казахском и русском языках.

Начиная с 1 января 2025 года размеры должностных окладов сотрудников правоохранительных органов будут повышать раз в три года в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Изменения в правилах документации для трудовых мигрантов

С 2025 года вводятся новые Правила выдачи разрешений трудовым иммигрантам. Правила дополнены понятиями "трудовые иммигранты", "разрешение трудовому иммигранту", "работодатель-физическое лицо", "квота на привлечение иностранной рабочей силы"

Кроме того, упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

Онлайн-регистрация ЖСК

С января зарегистрировать договор участия в жилищно-строительном кооперативе можно будет онлайн.

Для этого жилищно-строительный кооператив (получатель услуги) должен в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора с пайщиком отправить заявку на регистрацию в электронной форме услугодателю. Заявка должна содержать сам договор с пайщиком, персональные данные пайщика и информацию о приобретенном пае.

ЖСК обеспечивает получение согласия пайщика на сбор и обработку его персональных данных, включая передачу этих данных третьим лицам. Система регистрирует заявку в день ее отправки.

Бланки для паспортов будет печатать Нацбанк

С 1 января 2025 года Банкнотная фабрика Национального Банка РК определена поставщиком печатной продукции, требующей специальной степени защиты. Банкнотная фабрика будет выпускать 133 вида различных документов. Среди них: бланки паспорта и удостоверения личности; свидетельства о рождении, о браке, о смерти; дипломы об окончании школы, колледжа, вуза; различные аттестаты; документы и разрешения для перевозчиков; водительские права, техпаспорт; документы для морских судов.