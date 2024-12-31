Кто считал, что прошедшим летом в сквере выполнили все-все работы, - ошибся. На совещании 30 декабря аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказывал о планах на будущий год, в том числе и по одной из старейших зон отдыха в областном центре.

Фото Олега ПАКА

- В этом году в Центральном сквере было заменено брусчаточное и тротуарное покрытие, бордюрные камни, - перечислил аким, - установлена автоматическая поливная система. Кроме того, здесь, как и в парке Победы, смонтировано освещение. Сейчас территорию, где люди гуляют и по вечерам, освещают 180 новых светодиодных светильников.

Эскизы предоставлены городским акиматом

В сквере существует развлекательная зона, весьма немаленькая. Она занимает площадь 1,05 га.

- В рамках проекта модернизации предусмотрены замена и перенос существующих аттракционов, - сказал аким, - а также благоустройство территории парка культуры и отдыха.