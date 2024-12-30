В первые дни января в связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать, сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Правительство для граждан». 1 по 3 января для работников ЦОНов станут выходными днями.

Фото из архива "НГ"

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 9:00 до 13:00.

5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов также будут выходным.

Напомним, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

В Костанае дежурный ЦОН расположен по адресу ул. Тауелсиздик, 46. СпецЦОН также является дежурным отделением, его адрес ул. Карбышева, 12/10.

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.