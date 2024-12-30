Церемония вручения подарков завершила сегодня, 30 декабря, отчет акима Костаная Марата Жундубаева перед активом областного центра. Школы, бизнес, бюджетные организации, ОСИ и ПКСК получили много полезных вещей - от снегоуборочных машин до интерактивных досок и моноблоков.

Гран-при среди школ - у гимназии имени Сырбая Мауленова

Этот предновогодний конкурс в Костанае - традиционный. В нем всегда активно участвуют школы. И в 2024 году в «украшательстве» соревновались 36 учреждений образования. Оценивалась выразительность снежных скульптур, а также оформление школьных дворов.

В первом конкурсе 1 место заняла школа-лицей № 2 с фигурой «Алдар Көсе», получила в качестве приза снегоуборочную машину. Гран-при - у гимназии имени Сырбая Мауленова - за эмблему "Таза Қазақстан» из снега им полагается интерактивная доска.

В конкурсе «Лучший зимний школьный двор» 1 место у общеобразовательной школы № 23 имени Манаша Козыбаева (снегоуборочная машина). Гран-при у школы-гимназии № 24 (интерактивная доска).

Диплом для автосалон Allur получал его директор

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса» победил автосалон Allur (сертификат на телевизор). Была такая же номинация для госучреждений и организаций. В ней лучшим стал областной Русский драмтеатр (сертификат на компьютер).

ОСИ «Центр-Парк» соорудили в своем дворе фото-зону...

В конкурсе «Лучший зимний двор» были отмечены 4 ОСИ, двум из них достались тримеры для покоса травы, одному - сварочный аппарат, а победителю - ОСИ «Центр-Парк» (ул. Баймагамбетова, 162 - пр. Аль-Фараби, 85) - активная акустическая система.

... и украсили живую сосну

- Спасибо за участие, благодаря вам всем город выглядит более празднично, - говорил со сцены участникам конкурсов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

А уже после завершения торжества пошутил, обращаясь к подрядчикам: "Столько снегоуборочных машин подарили, теперь у вас, может, и работы не останется".

Фото Галины КАТКОВОЙ