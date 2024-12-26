В Казахстане внедрят цифровой рейтинг в правоохранительной службе как показатель конкурентоспособности. Соответствующая норма имеется в законе, который в первом чтении одобрили депутаты сената. Если несколько человек претендуют на одну должность, по рейтингу будет понятно, почему назначили того или иного сотрудника, передает Informburo.kz.

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Документ вносит изменения в некоторые законодательные акты страны по вопросам государственной службы. В частности, планируется введение цифрового рейтинга, в котором будут учитывать образование сотрудника, результаты его работы, повышение квалификации, наличие дисциплинарных взысканий.

"Это будет живой рейтинг, он будет постоянно формироваться. Условно, если у человека появилось дисциплинарное взыскание, у него сразу снимаются баллы. Если он прошёл курсы по повышению квалификации, ему начисляются дополнительные баллы. Он будет в открытом доступе, каждый человек будет его знать. И я вам больше скажу, в нашем департаменте кадров пилотный проект проводят. Мне принесли, уже показали мой рейтинг. И каждый человек будет знать свой рейтинг. Будет знать, что делать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Это будет абсолютно прозрачно, не будет никаких домыслов. Условно, если мы вдвоём претендуем на одну должность, я буду знать, почему моего соседа, а не меня назначили. Потому что у него какие-то показатели гораздо выше", – объяснил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха, отвечая на вопросы депутатов сената.

По его словам, после введения рейтинга среди коллег не будет домыслов, а также он позволит снизить коррупционные риски.

Вместе с тем закон предполагает:

изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе один раз в пять лет – на три года;

введение внеплановой аттестации и полиграфологического исследования для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах;

включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа;

в качестве этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа.

Депутаты сената одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственной службы".