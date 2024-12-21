Постановку женской театральной студии им. М. Хакимжановой ДК «Алтын дән» из города Тобыла показали зрителям в Национальном культурном центре Дома Дружбы.

Плач женщины, лишенной ребенка

Спектакль, основанный на исторических событиях, повествует о борьбе за свободу, муках и жертвах, которые приносили люди ради своего будущего. Актеры передали эмоции своих героев, а декорации и костюмы создали атмосферу середины 20-го века.

Режиссер Карлыгаш Абенова (справа) получила благодарственное письмо от АНК

- Посетив «АЛЖИР», я решила написать сценарий, чтобы запечатлеть тот момент, когда женщины, несмотря на все трудности, не сломились, - прокомментировала «НГ» режиссер спектакля Карлыгаш АБЕНОВА. - За решеткой, окруженные жестокими условиями, они создавали мир, в котором даже в самых тяжелых обстоятельствах пытались жить и ставить цели. Каждая из них имела свою историю, историю борьбы, надежды и несгибаемого духа. Этот сценарий - не просто рассказ о боли, а гимн женскому духу.

Сцена допроса советской актрисы немого кино Рахиль Мессерер-Плисецкой

- Я старалась прожить каждую эмоцию Рахиль Мессерер-Плисецкой, чтобы зритель не только увидел ее глазами, но смог почувствовать сердцем, - рассказала актриса Зауре КАЗИЕВА. - И я искренне благодарна этому опыту за возможность сказать что-то важное через ее историю.

После представления в зале раздались бурные аплодисменты как знак признания и уважения к труду творческой команды. Это была не просто премьера, а праздник, посвященный Дню независимости Казахстана. Студия им. М. Хакимжановой утверждает свою роль в культурной жизни региона.

Узницы поддерживают друг друга

- Спектакль очень понравился, были такие моменты, когда слезы наворачивались на глаза, - поделилась впечатлениями зрительница Гульхан ИСКУЖИНА. - Для молодежи это познавательно, так как многие не знают о тех тяжелых временах. Все-таки это история. Хочу пожелать всем участникам и актерам дальнейших успехов, побольше постановок, крепкого здоровья и аншлага! Спасибо большое!

Участники спектакля получили благодарственные письма от Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области.

Несколько слов о режиссере: у Карлыгаш Адильбековны есть свой выездной кукольный театр, который стал вдохновением для детей, нуждающихся в особом внимании. Этот проект призван не только развлекать, но и обучать, принося частичку волшебства в их повседневную жизнь. В каждом представлении отражены темы дружбы, смелости и преодоления трудностей.

Общее фото участников спектакля

Занимаясь благотворительностью в детских домах Костанайской области, Карлыгаш Адильбековна, по ее признанию, обогащает не только зрителей, но и саму себя, вдохновляясь на новые творческие свершения.

- Когда мне было 10 лет, мы с младшим братом решили поставить спектакль в детском саду, так как нам нужны были зрители, - рассказала Карлыгаш Абенова. - Воспитатели, конечно же, удивились, но дали согласие. Тот день навсегда остался в моей памяти как начало чего-то большего. Восхищение зрителей и их улыбки вдохновили меня на дальнейшее творчество. И я поняла, с чем будет связан мой путь. В 18 лет начала писать стихи. Будучи мамой, стала придумывать разные сказки на ночь для своего сына. Позже сын предложил мне записывать свои сказки. Тогда родилась идея написать книгу под названием «Семь ключей жизни». После были другие книги: «История двух друзей», «Томирис и Диар», «Королевство семи ветров»... Сегодня мне очень приятно, что за собой я оставляю след. Благодарю всех за помощь в организации спектакля «Узники АЛЖИРа». Жизнь - прекрасная штука, и если представить себе, что живешь в сказке, то будешь жить, как в сказке.

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