Институт микрофинансового омбудсмена начнёт свою работу с 21 декабря. Он будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, передает Informburo.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

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Его основная цель – обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.

Обратиться за помощью к омбудсмену могут только клиенты микрофинансовых организаций – физические лица. Его услуги бесплатные. Омбудсмен будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.

Решение омбудсмена обязательно к исполнению для микрофинансовой организации в случае принятия его заёмщиком и должно быть исполнено в течение 30 дней, если стороны не договорились об ином сроке.

В компетенцию микрофинансового омбудсмена не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Сейчас в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов.