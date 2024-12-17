В столице республики в центре настольного тенниса «ADD Table Tennis Center Astana» завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов до 13 лет (2011 г.р. и моложе).

Абсолютная чемпионка Казахстана по настольному теннису среди спортсменов до 13 лет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Представители Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны разыграли медали в командном зачете, в одиночном, в парном и в смешанном разрядах.

Большого успеха добилась воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, тренирующейся под руководством Юлии Данияровой и начинавшей заниматься настольным теннисом у Лилии Магалеевой. Бекмухамбетова в конце мая - начале июня в этом же центре стала абсолютной чемпионкой Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2013 г. р. и моложе. Соревнуясь с 13-летними соперницами, 11-летняя костанайская теннисистка вновь стала абсолютной чемпионкой страны. В одиночном разряде она одержала победу в финале над Марией Лукьяновой из Караганды. В парном разряде среди девушек Бекмухамбетова и Лукьянова в финале были сильнее Ойдин Камилжановой из Шымкента и Елизаветы Агалаковой из Астаны. А в миксте - смешанном парном разряде, играя вместе с Марленом Жумагулом из Шымкента, наша теннисистка в решающем поединке выиграла у Олега Яковлева из Караганды и Ойдин Камилжановой (Шымкент).





Жания Бекмухамбетова на верхних ступеньках пьедесталов чемпионата в одиночном разряде, парном разряде и в миксте / Фото ttfrk.kz

Международная федерация настольного тенниса (ITTF - International Table Tennis Federation) накануне чемпионата Казахстана опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором Жания Бекмухамбетова поднялась в возрастной категории до 11 лет на второе место среди 317 спортсменок. Возглавляет рейтинг теннисистка из Японии Мику Матсушима, а в ТОП-3 также входит Изабелла Джосеф из США. Этот успех стал возможен благодаря выступлениям костанайской спортсменки в турнирах «WTT Youth Contender» («Молодежный претендент»), проводимых организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис) под эгидой ITTF. Бекмухамбетова в серии турниров, прошедших в Казахстане, Хорватии, Словении, Грузии, Египте, Словакии, Венгрии и Италии, выступая в двух возрастных группах - до 11 лет и до 13 лет, завоевала 12 призовых мест, из которых восемь первых, одно второе и три третьих.