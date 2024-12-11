Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал возможность введения карантина на поставки мяса в другие страны в связи с обнаружением сибирской язвы в Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы теперь требования ужесточаем, усиливаем работу. На самом деле в Атырауской области был падеж скота именно на убойной площадке. Мы там ввели карантин, все необходимые процедуры дезинфекции, все это сделали и сейчас держим на контроле", - заверил Сапаров.

Министр также подчеркнул, что ужесточены меры по ветеринарному контролю. Введено новое правило, по которому перевозимые из одной области в другую животные должны находиться на семидневном карантине в каждом регионе.

"Раньше если из области в области скот перевозили без всякой карантинной работы, то сейчас мы сделали 7 дней карантина. Там наши ветеринарные врачи в отдельном загоне должны проверять и исследования проводить. Эту работу будем усиливать и будем требовать. Очень много будет жалоб и со стороны ветеринаров, и со стороны населения. Это зависит и от идентификации сельскохозяйственных животных. То есть вовремя мы животных не регистрируем, а, согласно правилам, после семи дней мы должны регистрацию сделать", - пояснил он.

Напомним, что 12 ноября на скотном рынке Атырау пала корова, у которой обнаружили сибирскую язву. Позже кожной формой сибирской язвы заболел один из работников убойного цеха "Асыл-Агро". В конце ноября к медикам обратился еще один его коллега.