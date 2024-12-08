Подобные встречи в классическом жиме лежа проводятся в областном центре раз в год. В первенстве приняло участие 40 атлетов, среди них 7 юниоров и 7 девушек.

Встречи сильнейших прошли в нескольких весовых категориях. У мужчин это до 67, 74, 83, 93 и до 105 килограммов. Как отмечают сами участники соревнований, классический жим лёжа без экипировки значительно сложнее «защищённого» в жимовой майке – это проверка на хорошую физическую форму и серьёзную подготовку.

- Спортсмен, выжимающий 160 без этой майки, может в экипированном виде выжать до 200 кг, прилагая примерно те же усилия, - говорит участник и призёр соревнований Дмитрий ШУМИЛИН. – Поэтому экипировочные и безэкипировочные встречи устраиваются отдельно. Хотя в специальной майке именно от мастерства спортсмена зависит, насколько его движения будут соответствовать оптимальным траекториям. Важно в них «попасть». Но в этот раз были как раз безэкипировочные встречи.

Традиционно соревнования по классическому жиму лёжа проводятся в областном центре в первое или второе воскресенье декабря. Победители часто получают путёвку на республиканский чемпионат.

По итогам лучшими у мужчин названы костанайцы Дмитрий ШУМИЛИН (до 93 кг, выжал 165 кг) и Байаман КАПАРОВ (до 105 кг, взял вес 210 кг, победитель в абсолютном первенстве). У женщин «золото» у Евгении СЕРГАЧЁВОЙ (до 52 кг, пожала 72,5 кг, 1 место в своей категории и в абсолютно первенстве).

Фото предоставлены участниками соревнований