В понедельник аким области встретится с жителями Костаная
8 декабря 2024, 13:36 | Государство
9 декабря 2024 года в 11:00 состоится отчетная встреча акима Костанайской области Аксакалова Кумара Иргибаевича с населением города Костанай. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Тәуелсіздік, 85.
Фото: архив "НГ"
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