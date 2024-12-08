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В понедельник аким области встретится с жителями Костаная

8 декабря 2024, 13:36 |  Государство

9 декабря 2024 года в 11:00 состоится отчетная встреча акима Костанайской области Аксакалова Кумара Иргибаевича с населением города Костанай. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Тәуелсіздік, 85.

Фото: архив "НГ"