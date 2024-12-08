В матчах 11 и 12 туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу рудненский «Аят» принимал на домашнем паркете спорткомплекса «Аят Арена» клуб «Атырау».

Именно эти команды в прошлом чемпионате разыграли между собой на стадии плей-офф третье место. Борьба за награды национального первенства получилась очень упорной, и для определения победителя понадобилось провести тогда все пять матчей, в трех из которых победу одержал «Аят», ставший бронзовым призером.

Отметивший свое 20-летие накануне матчей с «Атырау» Иван Марахов против бразильского нападающего гостей Джонатана / Фото instagram.com/mfcatyrau_official

Не менее упорной получилась борьба и в первом очном противостоянии этого сезона, к которому рудничане подошли, занимая восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков в восьми матчах и отставая на три очка от занимавшего четвертое место атырауского клуба, проведшего на две игры больше.

Счет в первой встрече был открыт на 18-й минуте после дальнего удара защитника «Аята» Ерсултана Сагындыкова. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Ближе к середине второго тайма сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович удвоил преимущество хозяев. Но буквально через минуту кыргызстанский защитник «Атырау» Денисбек Амандык уулу забил ответный мяч и, как оказалось, установил окончательный счет встречи - 2:1 в пользу «Аята».

В повторном поединке счет на 6-й минуте открыли гости, в составе которых бразильский нападающий Габриэль, перехватив передачу перед штрафной площадью рудничан, точно пробил в левый угол ворот мимо вратаря «Аята» Дмитрия Болдарева. Рудничанам удалось сравнять счет на 15-й минуте при розыгрыше штрафного удара, когда после паса Сагындыкова с левого края Жеже поразил левый верхний угол ворот гостей. А в следующую минуту уже сам Сагындыков прямым ударом со стандарта вывел «Аят» вперед. Однако перед самым перерывом защитник гостей Рамазан Бисембайулы во второй раз сделал счет в матче равным.

С мячом бразильский легионер «Аята» Леандерсон / Фото instagram.com/mfcatyrau_official



А вот во втором тайме игра у хозяев откровенно не пошла, и в ворота «Аята» влетело шесть мячей. Дубль в составе «Атырау» оформил Амандык уулу, отличившийся на 21-й и 33-й минутах, также дубль на счету Габриэля, по разу отличились бразилец Джонатан (23-я минута) и Талап Есениязов (29-я минута), а на 37-й минуте автором автогола стал Леандерсон - 2:8.

В следующих турах, матчи которых состоятся 28 и 29 декабря, «Аят» сыграет в гостях против «Актобе».

А перед 13 и 14 турами пройдет групповой этап Кубка Казахстана по футзалу сезона-2004/2005, в котором примут участие 16 команд.

«Аят» при жеребьевке попал в группу «B», где его соперниками за выход в «финал четырех» станут «Жетысу», «Ордабасы» и «Биосфера». Группу «А» составили команды «Семей», «Тулпар», ТЧЕ-14 и «Байтерек», в группе «C» сыграют «Каспий», «Алатау», BS и «Актобе», а в группе «D» - «Кайрат», «Атырау», «Омега» и «Астана». Все матчи группового этапа пройдут в Актау с 21 по 24 декабря.