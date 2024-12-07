Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2025 год, передает Tengrinews.kz.

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Новые пороги достаточности будут действовать в Казахстане с 1 января 2025 года. Отметим, что пороги на 2025 год не изменились (остались на уровне 2023 и 2024 годов - прим.) и составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге, для 30-летних - 4 миллиона 580 тысяч тенге, для 40-летних - 6 миллионов 100 тысяч тенге.

В ЕНПФ объяснили, почему сохранили пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на прежнем уровне.

В фонде уточнили, что в 2024 году размер порога минимальной достаточности пенсионных накоплений также не поднимался.

Сообщается, что при расчете порога минимальной достаточности (ПМД) на 2025 год были применены следующие социально-экономические показатели:

минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;

минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых соцвыплат - 46 228 тенге.

"Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - отметили в ЕНПФ.

ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений, который обеспечивает ежемесячную пенсию не ниже установленного уровня минимальной пенсии. ПМД определяет сумму, которая должна оставаться на пенсионном счете вкладчика к моменту достижения пенсионного возраста. Это обеспечивает пенсионные выплаты, соответствующие уровню минимальной пенсии, и сохранение стабильности дохода в старости.