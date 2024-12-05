В связи с изменениями границ участка, который будет изъят государством, отдел архитектуры и градостроительства организовал публичные слушания по ПДП второй раз. Чаще всего на них звучал вопрос: «А мы теперь попадаем под снос или остаемся?»

Изымаемый государством участок уменьшился, что называется, на порядок. Если прежде речь шла о 177 га, то сейчас - всего об 11 гектарах.

- Проектируемая территория расположена в границах пр. Абая - ул. Леонида Беды - ул. Маяковского - ул. Наримановская - ул. Джамбула - ул. Фролова, - сказала на слушаниях 3 декабря руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Что случилось с прежним проектом детальной планировки, который разрабатывался на гораздо большую территорию?

По словам Курмангалиевой, для его реализации необходимы новые объекты инженерной инфраструктуры: электрическая подстанция, блочно-модульные котельные на микрорайон. Причем они должны быть отражены в генеральном плане застройки. А для этого требуется провести его корректировку. Поэтому город решил пока реализовать только план по строительству школы на 1 200 мест, для чего существующих мощностей энерго- и теплоснабжения достаточно.

- То есть, подстанции, которую хотели ставить на ул. Тобольской, ее не будет. Нам можно успокоиться, нас сносить не будут? - уточнял один из участников слушаний.

- Да, этого объекта не будет, - ответила спикер. - Информацию по своему дому и участку каждый может уточнить в частном порядке, если придете в наш отдел. Захватите с собой кадастровый номер, наши специалисты сверят.

Еще несколько раз задавали вопросы по выкупной стоимости земли и объектов недвижимости.

- Выкупать будут по рыночной стоимости, оценку произведут организации, имеющие лицензию на эти виды работ, - ответила Гулсара Курмангалиева, - если вас эта стоимость не устроит, вы, безусловно, имеете право сами нанять оценщиков. И потом со своей оценкой подать в суд.

Присутствующих интересовали сроки - и начала процедуры изъятия, и самого строительства школы.

- Я сейчас реконструирую коттедж. Остались внутренние работы, самые дорогие. Скажите, стоит ли мне продолжать? Может, имеет смысл остановить стройку? - спросил костанаец, чей участок с недвижимостью точно подпадает под изъятие. - В течение какого времени вы начнете выкупать и строить - это главный вопрос. А то вы скажете, что через 2-3 месяца начнете процедуру, а потом выяснится, что денег в бюджете на это нет. И все затянется на 2-3 года. Если на такой срок, то, естественно, надо тогда в дом сейчас вкладываться, а не жить еще несколько лет без ремонта.

- С января текущего года действуют изменения в Закон РК «Об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности», в соответствии с которыми градостроительный проект должен пройти обязательную государственную экспертизу, - пояснила руководитель отдела, - после получения ее положительного заключения объект необходимо утвердить постановлением акимата, потом начнется изъятие земельных участков с объектов недвижимости для госнужд по рыночной стоимости. Порядок такой.

- Сроки, сроки точно назовите, - раздалось из зала.

Курмангалиева добавила, что они рассчитывают в январе-феврале пройти госэкспертизу, и если ее заключение будет положительным, то дальше начнутся процедуры изъятия. Но вот насколько они затянутся, будут ли сопровождаться судебными процессами и насколько те могут стать длительными, сейчас представители городской власти сказать не смогут.

Подняли и вопрос по Наримановскому рынку, который точно будет снесен. Его территория полностью входит в границы участка, проектируемого под застройку в новых границах. Одна из торгующих, сказала, что люди там все еще работают, «они живые», но вот поддержки в трудоустройстве от акимата города не видят, хотя рассчитывали на нее.

Вопрос от тех, кто стоит на рынке, прозвучал только один. Может, их звучало бы и больше, но отвечать было некому, представителя отдела предпринимательства на слушаниях не было.

Однако буквально на следующий день торгующие задали их напрямую акиму города, который провел встречу с предпринимателями Костаная. О чем говорили на этой встрече, мы расскажем в ближайшие дни.

Фото Галины КАТКОВОЙ